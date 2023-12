Česká ekonomika klesla ve 3. čtvrtletí meziročně o 0,7 procenta, ČSÚ zhoršil odhad

to je proste problem ty migrace ze i kdyz sem prijde tech udajne 500,000 lidi a uz tu jsou prez rok tak si proste prinesly jidlo a piti a benzin a teplo a vodu a vsechno sebou a vubec tu neutraci a neplati zadne dane a tim padem nemuze rust hdp a vsichni chudnou no :-) ,chcetl bych videt ytcisla bez nich to bych praskl smichy :-) kam to ty nasi hosi dotahly

kubis35