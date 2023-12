Rozbřesk: Nejnižší inflace v eurozóně od roku 2021 je holubičím signálem i pro ČNB. Prozradí něco Powell před prosincovým zasedáním Fedu?

Inflace v eurozóně zvolnila v listopadu daleko více, než očekával trh - poklesla na 2,4 % (z 2,7 %), což je nejnižší úroveň od července 2021 a relativně blízko cíle ECB. I když je to do značné míry důsledek energetické deflace (-11,5 % meziročně), překvapivě zvolnila i jádrová inflace - na 3,6 % (oproti očekávaným 3,9 %).

Ještě v průběhu léta se přitom jádrová inflace v eurozóně pohybovala nad 5 %. Mezi jednotlivými členskými zeměmi sice přetrvávají velké rozdíl - inflace se pohybuje od -0,7 % v Belgii po 6,9 % na Slovensku - celkové překvapení je však natolik výrazné, že to pro ECB bezesporu bude výrazný signál. Pokud tedy inflační tlaky zejména v segmentu služeb opět nezesílí, může v příštím roce dojít na daleko dřívější pokles úrokových sazeb, než v tuto chvíli očekáváme (nyní náš základní scénář počítá s poklesem v Q3 2024).



A sázky trhů na dřívější pokles úrokových sazeb v eurozóně jsou něco, co dodává “chuť do života” i všem středoevropským měnám včetně koruny. Pro ty nebyla a stále částečně není nijak lákavá představa relativně dlouhého pobytu eurových sazeb na zvýšených úrovních a na nižší inflační čísla z eurozóny reagují logicky pozitivně. Česká koruna se i proto drží na relativně silných úrovních v okolí 24,30 EUR/CZK - je tedy o zhruba 1,5 % silnější, než předpokládala poslední prognóza centrální banky.



A tímto způsobem nižší inflace v eurozóně také nepřímo zvyšuje pravděpodobnost, že se v dohledné době odhodlá k poklesu sazeb také ČNB. Kromě silnější koruny je pro české centrální bankéře bezesporu povzbudivé vidět, že politika ECB postupně zabírá a inflační vlna odeznívá. Prosincové zasedání i přesto zatím zůstává značně nejistou hrou a ČNB ještě mohou hodně ovlivnit výsledky dnešního HDP, mezd za třetí kvartál a následně také listopadové inflace.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se držela v blízkosti 24,30 EUR/CZK posilněná nižším výsledkem inflace v eurozóně. Dnešní výsledek HDP je již hodně o detailní struktuře. Hlavní číslo ukázalo mezikvartální pokles o 0,5 % a meziroční o 0,7 % při odhadu poklesu 0,3 % a 0,6 %.



Eurodolar

Eurodolar včera odevzdal část svých zisků, když inflační čísla z eurozóny překvapila daleko nižší hodnotou, než se očekávalo. Celková inflace spadla v listopadu v měnové unii již na hodnotu 2,4 % (meziročně), přičemž jádrová pak na hodnotu 3,6 %. Obě čísla dále povzbudila sázky na snižování sazeb ze strany ECB v roce 2024, což eurodolar odnesl propadem směrem k hodnotě 1,09. Rozporuplná americká data pak odpoledne již trhem nijak zásadně nepohnula, byť překvapivě silná data regionálního indexu podnikatelské nálady PMI z Chicaga dolaru dále lehce prospěla.

A právě dnešní americký index podnikatelské nálady - ISM z průmyslu bude další důležitým číslem tohoto týdne. Eventuální pozitivní překvapení by mohlo odmazat pokračující zisky eurodolaru. Kromě ISM však budou dnes ve hře i centrální bankéři - konkrétně pak těžké váhy reprezentované šéfem Fedu Powellem a prezidentkou ECB Ch. Lagard.



Akcie

Vítězem včerejšího obchodního dne na Wall Street se stal netradičně průmyslový index Dow Jones Industrial Average, který posílil o 1,5 %, mezitím co S&P 500 posílil pouze o 0,4 % a technologický Nasdaq dokonce propadl o 0,2 %. Dow Jones se tak dostal přes svoje předchozí roční maxima ze srpna. Naopak u technologických titulů docházelo k výběru zisků, když od začátku měsíce i přes včerejší propad přidaly přes 10 %. Indexu Dow Jones pomohla k růstu softwarová společnost Salesforce. Report výsledků dopadl pozitivně a akcie Salesforce narostly o 9,4 %. I když měsíc listopad táhly především technologické akcie, poslední den v měsíci se jim příliš nedařilo. Letošní hvězda Nvidia ztratila 2,9 %. Alphabet propadl o 1,9 % a Meta Platforms o 1,5 %.