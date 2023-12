Umělá inteligence táhne techy, zatímco jen dál těží ze spekulací o BoJ

Včera dolů, dnes nahoru. Americké akcie hned v úvodu stoupají pod vedením Nasdaqu (+1,1 pct). Tomu udává tempo Alphabet po představení nového, slibně vypadajícího AI nástroje. Přidávají se ale také další z velkých techů. Akciové trhy v USA dovedou předvést i větší intradenní pohyby, ale už skoro dva týdny nevykazují žádný jasný trend. Evropské trhy mezitím zůstávají lehce v červeném.

Po smíšených datech z Číny a slabých z Německa vyšly počty amerických žadatelů o dávky v nezaměstnanosti v souladu s odhady. Jde o neutrální čísla před zítřejší vládní zprávou o zaměstnanosti a mzdách, na kterou se upírá pozornost především.

Ačkoli západní trhy přestalo tolik zajímat dění v Japonsku, spekulace na změnu politiky BoJ jedou dál a posilují jen proti dolaru už o více než 2 procenta. Zpřísnění politiky investoři vyhlížejí už velice dlouho a mnohokrát se během toho spálili, když centrální banka držela svou linii. Pokud by se nyní opravdu schylovalo k přísnější politice, a to v situaci, kdy se spekuluje o snížení sazeb Fedu, jen by měl podle nás docela velký prostor pro další posilování.

Výnosy dluhopisů v USA i Evropě se během dne konsolidují, čímž zatím nenarušují svůj sestupný trend. Eurodolar se nezvládl příliš zvednout po posledním poklesu a obchoduje se u 1,0780. Zlato neudrželo intradenní zisky, ropa jen lehce stoupá. Koruna během dne přestala slábnout a současných 24,32 za euro pro ni znamená nevýraznou změnu oproti včerejšku. Domácí data zůstala stranou zájmu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:01 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2960 -0.0396 24.3702 24.2855 CZK/USD 22.5265 -0.1972 22.6380 22.5260 HUF/EUR 381.6557 0.3706 382.1400 379.9097 PLN/EUR 4.3331 0.1073 4.3388 4.3234

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7045 0.1270 7.7171 7.6862 JPY/EUR 155.3560 -2.0060 158.6197 155.2310 JPY/USD 144.0310 -2.1698 147.2970 143.9640

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8578 0.0712 0.8583 0.8554 CHF/EUR 0.9454 0.3716 0.9465 0.9404 NOK/EUR 11.7357 -0.7599 11.8240 11.7283 SEK/EUR 11.2243 -0.4916 11.2828 11.2192 USD/EUR 1.0787 0.1746 1.0797 1.0755

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5172 -0.6524 1.5326 1.5168 CAD/USD 1.3600 0.0386 1.3619 1.3584