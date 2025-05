Čínský vývoz v dubnu rostl více, než se čekalo, vývoz do USA ale klesl

Vývoz z Číny vzrostl v dubnu ve srovnání se stejným měsícem loni o 8,1 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil čínský celní úřad. Tempo růstu bylo mnohem vyšší, než čekali ekonomové, vývoz do Spojených států se ale propadl o více než 20 procent. K růstu přispěla poptávka po materiálech od zahraničních výrobců. Dovoz se v dubnu snížil o 0,2 procenta.



Ekonomové předpokládali, že vývoz v dubnu stoupne o zhruba dvě procenta. V březnu se meziročně zvýšil o 12,4 procenta. U dovozu analytici čekali snížení až o 5,9 procenta. Mírnější pokles ukazuje na zlepšující se domácí poptávku.



Zpráva byla zveřejněna den před setkáním amerického ministra financí Scotta Bessenta a dalších předních amerických úředníků s hlavním obchodním vyslancem Pekingu Che Li-fengem v Ženevě. Jednání by mohlo přinést posun v patové situaci kolem cel mezi Čínou a USA.



Podle analytiků růst vývozu způsobila skutečnost, že země v Asii se snaží co nejvíce vyrábět, aby využily 90denní odklad vyšších amerických cel. Výroba v asijských zemí je vysoce závislá na dodávkách čínských surovin a materiálu. Vývoz Číny do jihovýchodní Asie tak v dubnu vzrostl o 20,8 procenta. Vývoz do EU stoupl o 8,3 procenta.



Obchodní přebytek Číny s USA se minulý měsíc snížil na 20,5 miliardy USD (455,1 miliardy Kč) z březnových 27,6 miliardy USD. To je výhra pro amerického prezidenta Donalda Trumpa, který opakovaně prohlásil, že chce tento rozdíl snížit. Za čtyři měsíce letošního roku klesl vývoz do USA o 2,5 procenta a dovoz z USA o 4,7 procenta.



Vývoz do USA ale tvoří jen část čínského obchodu. Vývoz do zbytku světa pomohl snížení do USA kompenzovat. Za čtyři měsíce vzrostl vývoz do zemí jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky o 11,5 procenta. Vývoz do Afriky stoupl o 15 procent.



Čína a USA spolu vedou celní válku, která rozbouřila globální trhy a narušila dodavatelské řetězce. Spojené státy nyní uplatňují 145procentní cla na dovoz z Číny. Vedle toho zavedly i plošné desetiprocentní clo na dovoz většiny produktů z většiny zemí světa. Dočasnou výjimku nedávno dostala elektronika, například chytré telefony a laptopy. Na tvrdá americká cla na mnoho čínských výrobků reagoval Peking 125procentními odvetnými cly na dovoz amerického zboží a celní strategii Donalda Trumpa označil za vtip.



Pokud nebudou cla snížena nebo zrušena, mohla by to být těžká rána pro čínskou ekonomiku. Ta se snaží zotavit z pandemických šoků a vleklého propadu na trhu s nemovitostmi a při svém růstu velmi spoléhá na vývoz. Peking v posledních několika měsících znovu potvrdil svoji důvěru, že se podaří dosáhnout cíle růstu pro letošní rok, který počítá se zvýšením hrubého domácího produktu o zhruba pět procent. Země také zavedla kroků na podporu spotřeby a vývozců. Ve středu oznámila řadu měnových stimulačních opatření, včetně nové likvidity a snížení základních sazeb, aby zmírnila dopad na ekonomiku, napsala agentura Reuters.