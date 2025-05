Německé banky se připravují na boom v obranném sektoru

Největší německé banky očekávají značný finanční přínos z fiskálních plánů na posílení armády. Vládní výdaje na zbraně a infrastrukturu „budou mít od příštího roku rozhodně velmi pozitivní dopad na německou ekonomiku“, uvedla finanční ředitelka Bettina Orlopp v rozhovoru pro Bloomberg Television v pátek. A to „bude mít pozitivní dopad také na ,“ řekla.



Tyto komentáře přicházejí po zprávě, že největší německá banka, , vytvořila specializovaný tým na navýšení financování obranného průmyslu. Fabrizio Campelli, vedoucí korporátního a investičního bankovnictví Deutsche, tento týden uvedl, že očekává „výrazný nárůst“ počtu klientů v obranném sektoru, které banka přijme.



Také v „vidíme jasné příležitosti ohledně našeho podnikání s klienty z infrastruktury a obrany vzhledem k tomu, že jsme po desetiletí spolehlivý bankovní partner pro korporace v relevantních sektorech,“ řekla Orlopp v hovoru s analytiky po vystoupení na Bloomberg Television. „Jsme přesvědčeni, že se to v nadcházejících čtvrtletích a letech vyplatí.“



Plány Německa na investice do svých ozbrojených sil by mohly v nadcházejících letech uvolnit stovky miliard eur na výdaje. Orlopp v pátek dodala, že zvýšené veřejné výdaje na zbrojení pomohou kompenzovat dopad na německou ekonomiku, který očekává v důsledku obchodní války zahájené Trumpem minulý měsíc.



„Máme velmi silné, dobré vztahy s výrobci obranných prostředků, ale také s jejich dodavateli a konglomeráty,“ doplnila Orlopp. „A proto si myslíme, že to bude dobrý stimul nejen pro německou ekonomiku, ale také pro .“



Zdroj: Bloomberg