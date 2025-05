Co čeká kapitálové trhy v příštích deseti letech podle Amundi?

Společnost Amundi zveřejnila nový dlouhodobý výhled pro vývoj kapitálových trhů, který pokrývá 43 tříd aktiv a zaměřuje se na investiční perspektivy v horizontu příštích 30 let. Analýza reflektuje hlubší změny v globální ekonomice a naznačuje, jak se může v příští dekádě proměnit struktura výnosů napříč regiony a sektory.

Oproti loňské analýze reflektuje aktuální scénář vývoj klíčových strukturálních trendů. Zohledňuje socioekonomické dopady narůstajícího geopolitického napětí a regionální rivality, změny ve světové demografii a další zpoždění i roztříštěnost při přechodu na udržitelnou energetiku. Větší pozornost je věnována také vlivu umělé inteligence na globální růst – s důrazem na rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.

Změna rovnováhy globálního růstu – Výhled pro příští dekádu je celkově příznivější než v loňském roce. Očekávané náklady na přechod k čisté energii (Net Zero) budou v příštím desetiletí nižší, než jsme odhadovali, protože další zpoždění přechodu rozloží ekonomické náklady do delšího časového období. Vzhledem ke zmírnění demografické dividendy ve všech zemích EM, které z ní stále těží, předpokládáme také snížení růstu pro oblast EM z průměrných 2,7 % v minulém desetiletí na vyváženějších a udržitelnějších 1,8 % pro příští desetiletí. Očekáváme, že průměrný roční růst reálného světového HDP bude činit 2,6 %, přičemž růst v rozvinutých státech bude 1,5 % (USA 2,0 %; eurozóna 1,1 %) a 3,3 % v rozvojových zemích (EM). Asie by si měla udržet svou růstovou prémii, poháněnou technologickým pokrokem, a vytvářet tak značné investiční příležitosti. V Evropě budou zvýšené výdaje na obranu a investice na podporu inovací a konkurenceschopnosti, při správném zacílení na konkrétní projekty, stimulovat růst produktivity. Nedávná mimořádná fiskální opatření v Německu, plán na posílení obrany na úrovni EU a potenciální příměří a rekonstrukce na Ukrajině ještě nejsou v letošních předpokladech zohledněny a mohly by evropský růst dále zvýšit.

Inflace bude v příštích dekádách pravděpodobně volatilní a překročí současné cíle centrálních bank. Přispěje k tomu geopolitická nejistota, narušení dodavatelských řetězců, otázky potravinové bezpečnosti i zvýšená poptávka po strategických komoditách. Pro období 2025–2034 očekáváme průměrnou inflaci ve výši 2,2 % v USA, 2,1 % v eurozóně a 3,1 % na rozvíjejících se trzích. Předpokládáme, že vyšší inflace půjde ruku v ruce s větší volatilitou úrokových sazeb, a to v důsledku vyšší nejistoty i očekávaného nárůstu veřejného zadlužení. Technologický pokrok by mohl nabídnout částečnou úlevu, ale centrální banky zůstanou pod tlakem. Naše předpoklady pro inflaci, růst a potenciální růst vedou také k revizi reálných neutrálních sazeb směrem nahoru, především v eurozóně, USA a Indii.

„V měnícím se světě, který je poznamenán rostoucím nacionalismem a geopolitickou roztříštěností, má Evropa potenciál zvýšit svou konkurenceschopnost. Asie se stává globální technologickou velmocí a USA budou i nadále těžit z výhod, které přináší rozvoj umělé inteligence. Ačkoli tyto trendy ukazují na příznivý mix růstu a inflace v příštím desetiletí, dlouhodobý růst čelí výzvám v podobě zhoršující se demografické dynamiky, vysokého zadlužení a dopadů klimatických změn,” říká Monica Defend, vedoucí Amundi Investment Institute.

V následujícím desetiletí by se měl začít naplno projevovat pozitivní dopad umělé inteligence na produktivitu, a to různým tempem v jednotlivých zemích. Vrcholu by mělo být dosaženo na počátku 30. let. Ani tato vlna inovací ale nedokáže plně vyrovnat negativní vlivy stárnutí populace a klimatických škod, které dlouhodobý růst výrazně brzdí. To povede k nižšímu dlouhodobému růstu a dalšímu snížení růstové prémie EM Zemím s nepříznivou demografickou strukturou může produktivita spojená s AI nabídnout dočasnou úlevu, ale trvale vyšší růstový potenciál si udrží jen státy s pozitivní demografickou dynamikou. Po roce 2040 bude růst ve stále větší míře záviset právě na demografii, zatímco klimatické náklady porostou napříč regiony.

„Strukturální změny – například širší využití umělé inteligence – společně s aktuálním oceněním aktiv mění podobu výnosového prostředí. To má zásadní dopad na dlouhodobou alokaci. Dluhopisy se znovu dostávají do popředí, zatímco u akcií se těžiště přesouvá z USA směrem k Evropě a Asii. Výnosy z private assets se budou normalizovat, ale zůstanou klíčovým nástrojem diverzifikace,“ myslí si Vincent Mortier, investiční ředitel skupiny Amundi

Strategická alokace aktiv v příštím desetiletí (2025–2034)

Revize našeho makroekonomického scénáře má výrazný dopad na očekávané výnosy napříč jednotlivými třídami aktiv. Politické prostředí zůstává mimořádně dynamické a vedlo k výrazné tržní rotaci, čímž urychlilo nástup několika trendů, na které jsme upozorňovali již v loňském výhledu. V novém kontextu ještě víc vyniká důležitost diverzifikace napříč regiony a sektory, a také potřeba být připraven na zvýšenou volatilitu i možné změny investičních preferencí v důsledku zásadních politických rozhodnutí.

Navzdory přetrvávající nejistotě přináší nové přehodnocení valuací vyšší očekávané výnosy téměř ve všech segmentech v porovnání s loňskými předpoklady. S větším důrazem na diverzifikaci očekáváme, že optimalizované strategické rozložení aktiv v poměru 60:40 může v příští dekádě přinést průměrné výnosy kolem 7 % pro investory v amerických dolarech a 6 % pro ty, kteří investují v eurech.

Dluhopisy zůstávají stabilním pilířem portfolia, ale některé změny v rizikových aktivech nabízejí příležitosti k vyšším výnosům, zejména v oblasti akcií a private debt.

Očekávané dluhopisové výnosy jsou mírně vyšší. Výhled u státních dluhopisů se obecně zlepšil. Fiskální obrat v Německu představuje změnu prostředí pro evropské dluhopisy. Výnosy v eurech se přiblížily svému dlouhodobému normálu a z hlediska výnosů mají lepší pozici. Výhled pro úvěrová aktiva s pevným výnosem zůstává celkově pozitivní, zejména pro segment IG (Investment Grade) a dluhopisy EM. Dluhopisy EM mají nejvyšší očekávaný výnos v rámci dluhopisů s pevným výnosem (téměř 6 %) a vyšší rizikově očištěný výnos.

Očekávání rizikovějších aktiv jsou revidována směrem nahoru, přičemž téměř 70 % zahrnutých rizikových tříd aktiv by mělo dosahovat výnosů nad 7 % (oproti 23 % v CMA 2024). Z regionálního hlediska očekáváme nejvyšší výnosy z akcií v Evropě (předpokládaný roční výnos 7,5 %) a v EM (7,9 %) - protože Asie se rychle stává mocností v globálním technologickém závodě – spíše než v USA (6,1 %). Indie vykazuje nejvyšší potenciál výnosu na akcii, a to 8,2 % pro příští desetiletí: ocenění jsou sice na vysokých úrovních, ale Indie by měla těžit ze soupeření USA a Číny. Navzdory nedávným pohybům na trzích očekáváme, že zvýšená atraktivita Evropy a EM bude pokračovat díky relativně zajímavému ocenění a potenciálnímu růstu plynoucímu z nových průmyslových politik. Z hlediska sektorů budou silnějším tématem kapitálové výdaje (Capex) než spotřeba. Napříč regiony budou nejvíce profitovat finanční sektor, zdravotnictví, průmyslové podniky a selektivní IT.

Zvýšená diverzifikace v rámci strategické alokace aktiv vzhledem k inflaci a volatilitě sazeb – Vzhledem k lepším předpokladům výnosnosti akcií, upřednostňuje strategická alokace aktiv tuto třídu, ale zároveň bude usilovat o rovnováhu prostřednictvím aktiv se střední volatilitou a nízkou korelací s akciemi i dluhopisy. To povede k přesunu části expozice z globálních agregátních dluhopisů do dluhopisů rozvíjejících se trhů a reálných a alternativních aktiv. Zejména private debt a infrastruktura jsou stabilními poskytovateli příjmů.

Zdroj: Amundi