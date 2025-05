Trump jako zastánce otevřených trhů? Wall Street ani tak neudržela úvodní zisky

Hlavním tématem zůstává víkendové jednání zástupců Číny a Spojených států. Prezident Trump už s předstihem v podstatě ohlásil značné ústupky a dnes byl ještě konkrétnější. Podle něj vypadá v pořádku 80procentní clo na Čínu, ačkoli výsledek bude na jednajícím ministru Bessentovi. Trump také přidal výzvu k tomu, aby Čína otevřela svůj trh, protože by jí to velmi pomohlo. Poznamenal, že "zavřené trhy už nefungují".

Od člověka, který od nástupu do funkce působí destrukci mezinárodního obchodu snad jako nikdo jiný před ním, je to poznámka vyvolávající udivený úsměv. Velká touha dohodnout se, obrat v názoru, nebo jen pokračující chaos? Pravda, Trump hovoří jen o jednostranném otevření čínského trhu americké produkci, nikoli o otevření trhu amerického. Jenže na to rozhodně "nemá karty" a takový výsledek od víkendového jednání určitě čekat nemůže.



Každopádně jde o další známku toho, že USA chtějí deeskalovat obchodní válku s Čínou, což je příznivé. Trhy ovšem na tomto tématu už rostly dost, se vzájemným snížením cel počítají a pro pozitivní reakci budou chtít víc. Dnešek to dobře ukazuje, neboť Wall Street po startu v zeleném postupně sklouzla těsně do záporu. Evropské akciové trhy se ale v plusu drží a z hlavních indexů dnes roste nejvíc CAC40 (+0,7 pct).



Komentáře z Fedu, které během dneška přicházejí, zatím jen potvrzují známý postoj: Nastavení politiky Fedu je lehce restriktivní, ale jsou pro to důvody. Rizika směřují k vyšší inflaci i nezaměstnanosti, ale ekonomika zatím zůstává odolná a vede se jí dobře. Fed tak má prostor dál vyčkávat a sledovat situaci. Nic konkrétnějšího k výhledu sazeb jsme zatím neslyšeli a nejspíš neuslyšíme ani z dalších plánovaných dnešních vystoupení.



Dluhopisům se odpoledne celkem daří. V Evropě výnosy redukují intradenní nárůst a blíží se hodnotám z předchozího dne. V zámoří už jsou výnosy asi 3 bps pod včerejškem. Eurodolar postupně vystoupal na 1,1275, ropa své dnešní zisky zmenšila. Pro korunu je závěr týdne lehce negativní, když na páru s eurem ustupuje na 24,96.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:08 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9656 0.2394 24.9755 24.8967 CZK/USD 22.1470 -0.1713 22.2490 22.1120 HUF/EUR 403.8995 -0.3812 406.9768 403.8436 PLN/EUR 4.2357 -0.4286 4.2580 4.2339

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.1563 0.4207 8.1741 8.1121 JPY/EUR 163.5025 -0.1435 163.9773 163.1527 JPY/USD 145.0775 -0.5334 146.1895 144.8240

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8473 -0.0118 0.8494 0.8468 CHF/EUR 0.9344 0.1254 0.9362 0.9326 NOK/EUR 11.6662 -0.4189 11.7419 11.6522 SEK/EUR 10.9253 0.1393 10.9452 10.8840 USD/EUR 1.1269 0.3803 1.1294 1.1197

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5572 -0.3105 1.5696 1.5545 CAD/USD 1.3931 0.0427 1.3943 1.3906