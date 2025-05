Wall Street před Fedem roste, zatímco Evropa většinou zůstává v červeném

Americké akciové obchodování začalo pozitivně a hlavní indexy od začátku nabírají zisky. S&P500 i Nasdaq Composite si připisují přes půl procenta. Ve 20 hodin přijdou informace z Fedu, ovšem trh v nich tentokrát nevidí zásadní riziko. Sazby by měly zůstat beze změny kvůli velké nejistotě, centrální banka se bude vyhýbat silným náznakům do budoucna a nová prognóza tentokrát nevyjde. Riziko představuje důraz na inflační rizika, především na trvalejší tlak cel na ceny. Nebylo by ale poprvé, co bychom něco podobného od předsedy Powella slyšeli.

Tržní nálada se nyní více řídí nadějemi na další deeskalaci obchodní války. Zástupci USA a Číny se plánují setkat ve Švýcarsku a spekuluje se o nějakém vstřícném kroku, například odkladu cel, který by vytvořil prostor pro další vyjednávání. Na druhou stranu, pokud nic takového úvodní schůzka nepřinese, bude to zklamání.

Evropským akciím se dnes daří hůř než americkým a během odpoledne je většina hlavních indexů v záporu. Pár desetin procenta ztrácí německý DAX , půl procenta je dole FTSE100, 0,9 pct v minusu se nachází CAC40, ale těsně v zeleném naopak obchoduje nizozemský AEX. Eurodolar se mezitím stabilizuje kolem 1,1360. Dluhopisům se daří, a to hlavně v Evropě, přičemž výnos na německých 10Y dluhopisech klesá o 6 bps.

Koruna si lehce polepšila na 24,90 za euro. Domácí data o průmyslové výrobě překonala očekávání a ČNB na dnešním jednání nepřekvapila. Úrokové sazby klesly o 25 bps a prostor pro další pokles je podle guvernéra omezený inflačními riziky, která směřují převážně vzhůru. Prognóza inflace pro letošek se mírně zvedla. Na druhou stranu přímý náznak, že sazby dosáhly dna, nepřišel. Všechny možnosti si banka nechává otevřené a mezi bankéři nepanuje shoda, zda dneškem cyklus končí.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:57 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.8909 -0.2902 24.9710 24.8830 CZK/USD 21.8990 -0.2164 22.0315 21.8935 HUF/EUR 404.5362 0.0754 405.1439 403.6127 PLN/EUR 4.2702 -0.1457 4.2816 4.2676

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.2142 0.0610 8.2222 8.1738 JPY/EUR 162.8240 0.5021 163.0200 162.0125 JPY/USD 143.2255 0.5310 143.4450 142.7480

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8502 0.0365 0.8523 0.8481 CHF/EUR 0.9320 -0.3065 0.9388 0.9317 NOK/EUR 11.6966 0.2692 11.7143 11.6335 SEK/EUR 10.9106 0.2863 10.9380 10.8379 USD/EUR 1.1367 -0.0334 1.1378 1.1326

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5461 0.3733 1.5482 1.5349 CAD/USD 1.3779 0.0447 1.3809 1.3763