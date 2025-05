Rozbřesk: NBP sice srazila sazby o 50 bps, ale na další agresivní redukce to nevypadá

Polská centrální banka ve středu večer sice srazila svoji úrokovou sazbu o 50 bazických bodů, ale na agresivní strat nového cyklu snižování sazeb to nevypadá. Prezident NBP Glapinski totiž na tiskové konferenci o den později uvedl, že tato korekce by neměla být chápána jako začátek série (takových) redukcí sazbe. Glapinski dokonce dodal, že na červnovém zasedání by úrokové sazby měl zůstat beze změny přičemž on sám by preferoval, aby se v budoucnu postupovalo pomalejším tempem - tedy co zasedání to snížení o 25 bazických bodů.



Polské trhy, které byly nastaveny na agresivní re-start cyklu snižování sazeb významně korigovaly, což se projevilo mimo jiné i tím, že zlotý výrazně zpevnil.



My aktuální jestřábí výroky prezidenta NBP nepřeceňujeme, neboť se v minulosti několikrát ukázalo, že je schopen velmi pružně změnit názor a tím ovlivnit rozhodující většinu uvnitř Výboru pro měnovou politiku. Podle našeho je však pravděpodobné, že NBP skutečně ponechá sazby v červnu beze změny a s další redukcí vyčká na červenec, kdy bude k dispozici nová prognóza.



TRHY



Koruna

Česká koruna relativně málo hleděla na výsledky zasedání ČNB i Fedu a dál osciluje v relativně těsné blízkosti 24,90 EUR/CZK.



Připomeňme, že ČNB na svém květnovém zasedání podle našeho očekávání snížila úrokovou sazbu o 25 bps z 3,75% na 3,50%. Pro toto rozhodnutí zvedlo ruku 6 členů bankovní rady, zatímco jeden člen hlasoval pro stabilitu sazeb. Aleš Michl současně naznačil, že další pohyb sazeb směrem dolů nemusí být jistý a bude podmíněn poklesem pro-inflačních rizik přicházejících z domácí ekonomiky. Relativně jestřábí komentář doprovázející středeční pokles českých sazeb se teoreticky koruně mohl líbit. Na druhou stranu byl ale doprovozen novou prognózou, která ukazuje na o něco nižší trajektorii sazeb PRIBOR. I proto dvouleté české tržní sazby lehce poklesly a koruna ze zasedání moc nové síly nenačerpala.



Eurodolar

Neutrální až mírně restriktivní Fed a pozitivnějšími zprávy týkající se obchodní politiky USA tlačí eurodolar níže.



Z posledního zasedání Fedu lze přitom těžko dělat nejen dlouhodobější závěry, ale ty specificky krátkodobé směrem k červnovému mítinku. O dalším kroku Fedu totiž rozhodnou reálná data z ekonomiky, přičemž jak sám J. Powel připustil velký vliv na ně mohou mít i právě probíhající rozhovory Trumpovy administrativy s klíčovými obchodními partnery ohledně nastavení celních sazeb. Každopádně je však třeba připomenout, že J. Powell & spol. vidí současné nastavení měnové politiky jako mírně restriktivní, tudíž se bavíme pouze o tom jak dlouho Fed udrží sazby na stávající (vysoké) úrovni. Budou to primárně data z trhu práce v následujících dvou měsících, která rozhodnou o tom, zdali je tato pozice udržitelná.