Wall Street v pondělí mírně posílil, FED a inflace před námi

Krátce po zahájení dnešního obchodování to příliš nevypadalo, že by se trhu podařilo uzavřít v zelených číslech, některé velké technologické společnosti klesaly i o více než -3 %, nakonec však i technologický Nasdaq ukončil den v plusu, ačkoliv pouze kosmetickém. Stále více investorů se tak přiklání spíše k variantě, že americká ekonomika je silnější, než se čekalo a hlavně pak, že inflac začíná postupně klesat a FED by tak mohl lehce uvolnit opratě aktuální velmi utažené politiky. A to bude hlavním tématem již tohoto týdne, neboť nová inflační data budou ohlášena již zítra a hned v dalších dnech nás čeká zasedání FEDu i ECB - jde tak jistě o poslední zásadní týden pro akciové trhy do konce tohoto roku. Osobně očekávám v dalších dnech výrazně vyšší volatilitu než v posledních dnech. Bylo by jistě milé, kdyby aktuální pozitivní nálada na trhu vydržela, ovšem je třeba se připravit i na opačný scénář - zvláště pak vezmeme-li v potaz poměrně výrazný růst akciového trhu v posledních dvou měsících.

Mimo telekomunikačního sektoru (AT&T -1,8 %, -1,5 %) se podařilo všem hlavním odvětvím americké ekonomiky zakončit den v plusu. V případě technologického sektoru pak šlo spíše o poměrně smíšený vývoj (Apple -1,3 %, Alphabet -1,4 %, -0,8 %, AMD +4,3 %, +4,3 %, META -2,2 %, -1,9 %).

Ropa dnes rostla o cca 0,4 % a zlato propadlo o -1,2 % a v závěru amerického obchodování se tak dala koupit trojská unce za 1981,5 USD.