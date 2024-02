Wall Street lehce v záporu, dařilo se těžké technice, zaostával fastfood

Nový týden začal na Wall Street lehce záporným pondělkem, kdy nejširší index S&P 500 ztratil 0,3 %. Trhy byly ovlivněny vystoupením guvernéra FEDu Jerome Powella, který v neděli na stanici opět opakoval to, co již zaznělo na tiskové konferenci po zasedání centrální banky v minulém týdnu (a co slýcháme od centrálních bankéřů několik posledních týdnů). Že robustní trh práce a zdravý ekonomický růst v USA dává centrální bance možnost ponechat úrokové sazby na vyšších úrovních dokud nenabyde jistotu, že inflace se dostává pod kontrolu. Powell dodal, že v této situaci bude chtít vyčkat, až data potvrdí pokles inflace k 2% cíli a její udržitelnost na této úrovni. Tvůrci monetární politiky nechtějí dopustit, aby ekonomické subjekty získaly pocit, že se budou sazby brzy snižovat, což by mohlo opět probudit inflační tlaky. Aktuálně tak pravděpodobnost snížení sazeb na březnovém zasedání dosahuje pouhých 16 % (oproti 64 % na začátku minulého měsíce).V plném proudu pokračuje také výsledková sezona. Výrobce těžké techniky překonal očekávání v ziskovosti, když nižší prodeje byly bohatě vyrovnány vyššími cenami. Akcie této společnosti dnes narostly o 1,9 %. Naopak se nedařilo fastfoodovému řetězci McDonald’s, kde se očekával růst tržeb o 4,79 %, ovšem kvůli přetrvávajícím nepokojům na středním východě dosáhl pouze na růst 3,4 %. Jeho akcie pak zaznamenaly propad o 3,7 %. Z mediálního světa nás v tomto týdnu čekají výsledky giganta . Z technologického světa to pak bude čínská Alibaba, platforma pro spolujízdy Uber nebo designer mikročipů Arm Holding (všechny společnosti reportují výsledky ve středu). S dalšími problémy, tentokrát s trupy letounů, se potýká . Společnost varovala, že může dojít ke zpoždění některých dodávek a její akcie na to reagovaly poklesem o 1,4 %.