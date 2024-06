Microsoft ve Švédsku investuje do infrastruktury pro umělou inteligenci a cloud

Americká technologická společnost ve Švédsku v příštích dvou letech investuje 33,7 miliardy švédských korun (73 miliard Kč) do rozšíření infrastruktury pro cloudové služby a umělou inteligenci (AI). Pro je to zatím největší investice v této skandinávské zemi, uvedla dnes agentura Reuters.



Americký podnik se zavázal, že pomůže s vyškolením zhruba 250.000 lidí pro využití nástrojů umělé inteligence. Je to asi 2,4 procenta celkové populace, Švédsko má zhruba 10,5 milionu obyvatel. uvedl, že lidé s dovednostmi ve využití AI zvýší konkurenceschopnost Švédska.



"Toto oznámení není jen o samotné technologii. Je to závazek zajistit široký přístup k nástrojům a dovednostem, které lidé ve Švédsku i jejich ekonomika potřebují k prosperitě v éře umělé inteligence," uvedl místopředseda a prezident Brad Smith.



Firma také oznámila, že v rámci své investice plánuje nasadit 20.000 nejpokročilejších grafických procesorových jednotek (GPU), které zrychlují počítačové výpočty. Počítá s nimi ve svých datových centrech, která má ve švédských městech Sandviken, Gävle a Staffanstorp. V počáteční fázi hodlá využít čipy H100.



Smith má na dnešek ve Stockholmu na programu schůzku se švédským premiérem Ulfem Kristerssonem. uvedl, že je odhodlán podpořit přijetí AI v celém severském regionu, který kromě Švédska zahrnuje také Dánsko, Finsko, Island a Norsko.



Microsoft v květnu oznámil, že investuje čtyři miliardy eur (téměř 99 miliard Kč) do datových center ve Francii. Firma ale plánuje velké investice i v dalších zemích, včetně Spojených států.