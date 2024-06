Silný závěr na Wall Street posunul akcie výše. Nvidia po splitu dále roste.

Hlavní zámořské indexy otevřely dnešní den se solidním ziskem, který byl způsoben zejména daty z trhu práce v podobě týdenní reportu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Data opět ukázala o trochu slabší trh práce, než se čekalo, a opět tedy platilo pravidlo, že horší data jsou pro akcie dobře, protože donutí Fed ke snížení sazeb. Po otevření burzy ale začaly indexy postupně ztrácet a zhruba v polovině seance indexy obchodovaly ve ztrátě. Druhá půlka seance pak ale přinesla otočení trendu a indexy začaly posilovat, přičemž ve vedení byl opět technologický sektor v čele s akciemi a Broadcom.

Právě akcie Broadcom (AVGO) dnes přidaly přes 12 % a byly tak vítězem mezi akciemi z indexu S&P 500. Akcie společnosti reagovaly na skvělé výsledky, které překonaly odhady analytiků. Společnost také představila velmi silný výhled. Společnost překvapila zejména velmi silnou divizí AI čipů a AI řešení. Společnost také oznámila split akcií v poměru 10:1, a bude tak následovat akcie Nvidie. Nutno dodat, že při cenovce okolo 1700 USD za akcii, je split opodstatnění a díky němu budou akcie opět dostupnější i pro menší retailové investory.

Turbulentní obchodní seanci mají za sebou také akcie (TSLA), ty nejprve přidávaly přes 7,8 % v úvodu obchodní seance, aby následně uzavřely se ziskem pouze 2,9 %. Růst akcií odstartoval komentář CEO společnosti Elona Muska. Musk komentoval, že klíčová hlasování o jeho peněžní odměně jako CEO společnosti a hlasování o přesunu sídla společnosti z Delaware do Texasu, budou schválena, a to s pohodlnou rezervou. Samotné oficiální rozhodnutí pak bude zveřejněno až na valné hromadě společnosti. Zejména hlasování o peněžní odměně pro Muska je z pohledu akcionářů klíčové. Musk totiž naznačil, že pokud by odměna nebyla schválena, mohl by část vývoje AI řešení odklonit do jiné společnosti.



Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 +0,23 %, NASDAQ 100 +0,57 % a Dow Jones -0,17 %.