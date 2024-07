Fidelity International: Dluh bude po volebním překvapení pro Francii problémem

Překvapivý výsledek voleb vede Francii k další nejistotě v nadcházejících dnech a týdnech.

Makroekonomie

Navzdory nečekanému vítězství levice v nedělním druhém kole hlasování ve Francii to vypadá nepravděpodobně, že by se podařilo sestavit vládu. Blok má méně než 289 křesel potřebných pro většinu a nemá dostatečný politický přesah do zbytku parlamentu, aby mohl vytvořit funkční koalici. Mnohem lepší, než očekávaný výsledek centristické strany Ensemble prezidenta Emmanuela Macrona však otevírá možnost vzniku tzv. duhové koalice umírněné levice a pravice. Takovou koalici by trhy pravděpodobně považovaly za ten nejméně špatný závěr voleb, ale stále méně příznivý, než je současný stav. Trhy však povzbudí vyhlídka na proevropský parlament, který by měl umožnit další evropskou integraci.

Následující dny a týdny budou plné nejistoty, politických jednání a možná i dalších překvapení. Bez ohledu na složení nové vlády a na to, kdo ji povede, se však pozornost brzy přesune k fiskální situaci Francie. Země byla nedávno pokárána Evropskou komisí za porušování rozpočtových pravidel Evropské unie za vlády prezidenta Macrona. Nový parlament představuje riziko dalšího zpoždění fiskální konsolidace. I funkční duhová koalice by pravděpodobně znamenala fiskální skluz vzhledem k tomu, že levice je nakloněna volnější fiskální politice.

Trh si asi oddechne, že se podařilo zabránit rizikům, ale přetrvávající krátkodobá politická nejistota a fiskální obavy pravděpodobně udrží rizikové prémie na vyšší úrovni než před volbami. Spready OAT-Bund se mohou v příštích dnech ještě o několik bazických bodů zúžit, ale podle našeho názoru je nepravděpodobné, že by se vrátily do předvolebního pásma.

Počáteční pohyb eura směrem dolů pravděpodobně odráží silný výsledek levice, ale pokud se vynoří stabilnější duhová koalice, pak bychom mohli být svědky mírného posílení měny. Zdá se, že nejvíce vzhůru půjdou francouzské akcie, které se po překvapivém vyhlášení předčasných voleb agresivně prodávaly.

- Salman Ahmed, vedoucí oddělení Makro a strategické alokace aktiv

Pevný výnos

Ještě před výsledkem francouzských voleb jsme zaujímali opatrný postoj ohledně francouzského státního dluhu. Nízký sklon k růstu v celém regionu bude pravděpodobně vyžadovat vysokou míru vládních výdajů, což by mohlo dále zatížit veřejný dluh, který již nyní přesahuje 100 % HDP. Předvolební sliby opozičních stran ale zvyšují riziko dalšího snížení ratingu Francie.

Proto jsme upřednostňovali defenzivní podnikové dluhopisy s velkou kapitalizací. Jsme přesvědčeni, že v době systémového rizika zůstanou kvalitní společnosti, které jsou národními leadery a mají mnoho zaměstnanců, bezpečnou investicí. Vláda má na jejich úspěchu vysoký podíl.

Myslíme si, že je nepravděpodobné, že by nová francouzská vláda udělala něco, co by poškodilo francouzské podniky. Nadále však sledujeme tituly z řad francouzských bank vzhledem k riziku, že volby povedou k určitému přecenění. Při dalším oslabení bychom zvážili zvýšení expozice.

- Ario Emami Nejad, manažer portfolia

Akcie

Když ve Francii vznikne přechodná koaliční vláda, významné reformy zřejmě nebudou na pořadu dne a snižování deficitu bude obtížné. Vzhledem k této nejistotě je vyhlídka na výrazné snížení rizikové prémie omezená.

S ohledem na zhoršující se situaci ve veřejném sektoru Francie je příklon parlamentu k levicové koalici Nouveau Front Populaire (NFP) výzvou. Trhy sice očekávaly parlament, kde nedominuje žádná strana, ale neočekávaly vítězství NFP. Riziko, že se koalice přikloní k levici s programem zaměřeným proti podnikání, by je mohlo vyděsit. Takový program se však vzhledem k chybějící absolutní většině bude těžko realizovat.

Riziková prémie u francouzských domácích akcií a francouzských dluhopisů zůstane zjevně zvýšená až do příštích voleb – s největší pravděpodobností za rok vzhledem k tomu, že parlament bude bez většiny. V nadcházejících dnech budeme pravděpodobně svědky určité volatility v souvislosti s tokem politických zpráv a možného období poklesu rizika.

- Vincent Durel, Portfolio manažer

Pokud jde o krátkodobý nebo dlouhodobý výhled francouzské domácí ekonomiky, nejsme optimističtí ze stejných důvodů, jako u výhledu jednotlivých ekonomik v Evropě obecně. Stárnutí populace, nízká produktivita a vysoká a rostoucí úroveň vládního dluhu znamená, že růst pravděpodobně zůstane anemický. Naštěstí domácí ekonomika Francie představuje jen relativně malé procento tržeb a zisků firem kontinentální Evropy, v současnosti asi 6 % MSCI Europe bez Velké Británie.

Existuje možnost, že akcie francouzských finančních společností s globální působností reagovaly přehnaně na domácí situaci a mohly by poskytnout investiční příležitosti. Také další odvětví v jiných zeměpisných oblastech se mohla stát „přístavy“ při krátkodobém pohybu rizika, což doprovázelo zprávu o předčasných francouzských parlamentních volbách.

- Sam Morse, manažer portfolia

Multi asset

Problémy v eurozóně jsou nyní v kontinentální Evropě, nikoli na periferii. Institucionální pat ve Francii a neuspokojivé hospodářské výsledky Německa by mohly Evropskou centrální banku přimět ke snížení úrokových sazeb, aby pomohla největšímu vývozci eurozóny a zároveň částečně kompenzovala vnitřní problémy.

Pro strategie denominované v eurech nepředstavuje pokles hodnoty eura žádnou obavu. Nižší hodnota měny by totiž mohla pomoci akciím v eurozóně. Příležitosti bychom hledali při jakémkoli oslabení po volbách.

Celkově pokud jde o riziko, to jsme nedávno trochu omezili a zvýšili jsme ochranu prostřednictvím putů u akcií, které jsou v současné době levné. V Evropě se objevují záblesky oživení a trhy budou sledovat známky toho, že se mohou udržet.

- Mario Baronci, manažer portfolia

Krátkodobá volatilita je možná nyní, než si vše „sedne“. Před překvapivými francouzskými volbami jsme byli vůči evropským akciím v zásadě neutrální a tento názor jsme zachovali i v týdnech předcházejících hlasování. Zahájení cyklu snižování sazeb ECB by mělo přispět k povzbuzení ekonomické aktivity, ale celkově bylo jen málo důvodů k nadšení ohledně evropských akcií – ekonomická aktivita a indexy PMI zůstávají i přes některé nesmělé náznaky zlepšení relativně slabé.

V oblasti pevných výnosů jsme letos převážně upřednostňovali evropské státní dluhopisy před americkými Treasuries vzhledem k našemu přesvědčení, že ECB bude snižovat sazby rychleji než Fed, a také kvůli velkému fiskálnímu deficitu USA. Fiskální deficity jsou problémem i pro centrální evropské ekonomiky a my budeme pozorně sledovat, jaký dopad bude mít politický pat ve Francii na její fiskální výhled v nadcházejících měsících.

Obecněji řečeno, zprávy kolem voleb zahalily některé známky zlepšující se ekonomické situace v Evropě. Zdá se však, že periferní ekonomiky Itálie, Španělska a Řecka mají nejlepší předpoklady k růstu, zatímco centrální země zaostávají.

- Ayesha Akbar, manažerka portfolia