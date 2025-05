LVMH propustí přes tisíc zaměstnanců. Důvodem jsou problémy na klíčových trzích

Společnost Moet Hennessy, patřící do skupiny , sníží počet svých zaměstnanců o více než 10 %, informoval ve čtvrtek deník Financial Times s odvoláním na interní videozprávu generálního ředitele divize Jeana-Jacquese Guionyho. O práci by tak mělo přijít přibližně 1200 lidí.

Divize vína a lihovin byla v prvním čtvrtletí nejslabším článkem skupiny . Tržby se propadly o devět procent. Důvodem jsou zejména problémy na klíčových trzích v USA a Číně.

Guiony a jeho zástupce Alexandre Arnault, syn majitele Bernarda Arnaulta, tento týden sdělili zaměstnancům Moet Hennessy, že plánují snížit počet zaměstnanců na úroveň roku 2019, uvedly noviny a dodaly, že časový harmonogram snižování počtu pracovních míst není bezprostředně znám.