Zisk majitele Googlu ve druhém čtvrtletí vzrostl o 28,6 procenta

Americké společnosti Alphabet, která je majitelem firmy Google,vzrostl ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 28,6 procenta na 23,619 miliardy USD (552,5 miliardy Kč). Hospodaření podpořily růst prodeje digitální reklamy a poptávka po cloudových službách. Uvedla to firma v dnešním prohlášení.



Výnosy za období duben až červen stouply o 14 procent na 84,74 miliardy USD. Překonaly tak očekávání analytiků dotazovaných agenturou LSEG, kteří čekali výnosy 84,19 miliardy USD. Čtvrté čtvrtletí za sebou se výnosy zvýšily o více než deset procent, i když tempo růstu mírně zpomalilo.



Výnosy z cloudových služeb vzrostly o 28,8 procenta na 10,35 miliardy USD. Analytici čekali výnosy 10,16 miliardy USD.



Výnosy z internetové reklamy, která je hlavním zdrojem výnosů firmy, vzrostly o 11 procent na 64,6 miliardy USD. Firma prodává reklamy ve svém vyhledávači s využitím dat o zákaznících, aby mohla reklamu lépe zacílit. Výnosy z reklamy v divizi YouTube stouply o 13 procent na 8,67 miliardy USD.



"Alphabet, mateřská společnost Googlu, opět potěšil investory," řekl ČTK analytik XTB Tomáš Cverna. "Přestože se na konci loňského a začátku letošního roku společnost vydala cestou vyšších kapitálových nákladů, do volných peněžních toků se to ve druhém čtvrtletí zatím nepropsalo, což vyvolává vyšší očekávání pro následující kvartály," dodal.



Google je největším internetovým vyhledávačem na světě a jedničkou na světovém trhu s internetovou reklamou.