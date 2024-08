Rozbřesk: Růstový potenciál české ekonomiky klesá. Odolá koruna výplachu rizikových aktiv?

Dosavadní růstový model české ekonomiky se vyčerpává. S takovým závěrem přišel odborný aparát ČNB, který v nové makroekonomické prognóze snížil dlouhodobý rovnovážný růst tuzemské ekonomiky o 0,5 procentního bodu na 2,5 %. Ke snižování tempa potenciálního růstu přitom dle centrální banky docházelo postupně již od roku 2016, kdy byl identifikován významný strukturální zlom.



Ze sektorového pohledu po roce 2016 fakticky stagnuje průmyslová výroba, páteřní odvětví tuzemské ekonomiky. To lze ilustrovat na zastavení růstu tržního podílu českých vývozců do Německa, stejně jako na zpomalování růstu přidané hodnoty průmyslu. To mělo za následek zpomalení tempa dohánění vyspělých ekonomik, především v porovnání s Polskem.



Snížení tempa potenciálního růstu jde ruku v ruce s pomalejším tempem růstu produktivity. Dle centrální banky lze hledat příčiny utlumeného růstu produktivity mezi tzv. měkkými ukazateli – jde o kvalitu institucí, intenzitu výzkumu a vývoje nebo nedostatečný rozvoj infrastruktury.



Z tohoto důvodu ČNB snížila rovnovážný růst produktivity ze 3 % na 2,5 %. V podobném rozsahu pak revidovala i dlouhodobě udržitelný růst nominálních mezd na 4,5 %. Z pohledu finančních trhů je důležité, že se tyto změny promítají také do předpokladu o nižším tempu posilování české koruny. Její reálný kurz sice v posledním desetiletí zhodnocoval přibližně o 1,5 %, do budoucna však centrální banka předpokládá tempo reálného (a nominálního) posilování o jedno procento ročně, dnešním kurzem přibližně o 25 haléřů.



Pomalejší konvergence tuzemské ekonomiky je nepříjemnou zprávou, která fakticky znamená pomalejší růst životní úrovně. Na druhou stranu jde vlastně o přiznání již několik let pozorovaného – česká ekonomika bojuje s celou řadou strukturálních problémů, které se vládám nedaří uspokojivě řešit. Bez efektivnějšího vzdělávacího systému, pružnějšího trhu práce, kvalitní veřejné správy nebo rozvinuté dopravní infrastruktury přitom nemusí jít o poslední přepisování růstového potenciálu směrem dolů…





*** TRHY ***



Koruna

České koruně se po zasedání ČNB relativně dařilo, když se podívala pod hladinu 25,30 EUR/CZK. Nad očekávání slabá data z amerického trhu práce, resp. rostoucí obavy z recese ale odšpuntovaly výplach na amerických akciových trzích. Ten by mohl korunu z počátku tohoto týdne dostat pod tlak, zvláště pokud by se negativní sentiment dále prohloubil (to může způsobit např. fakt, že se Warren Buffet zbavil poloviny svých akcií Apple).

Kromě rostoucí averze k riziku budou korunu zajímat také tuzemská data. Výsledky červnového maloobchodu (dnes) a průmyslu (zítra) dle nás zaostaly za očekáváním trhu a těžko tak dodají české měně vzpruhu. Ve čtvrtek pak přijdou na řadu data z trhu práce dle metodiky MPSV.



Eurodolar

Dávka slabších amerických čísel probudila (nejen) pár EUR/USD z letního dřímání a poslala jej nejvýše od poloviny července. Předně trh vstřebával slabší než očekávané payrolls (114 tis. namísto očekávaných 175, plus negativní revize minulých čísel), ale negativně překvapila i míra nezaměstnanosti (vystoupila na 3,4 %). Trh začal i kvůli naplnění "Sahm rule", jednoho z měkkých "pravidel" pro indikaci recese zohledňujícího právě růst nezaměstnanosti, okamžitě sázet na razantnější snižování sazeb ze strany Fedu - pravděpodobnosti zářijového poklesu o 25, respektive 50bps, se v pátek v podstatě otočily. Trh nyní vidí pokles o 50bps s 80% pravděpodobností.

Nadcházející týden není z hlediska očekávaných událostí příliš zajímavý. Dnes bude zveřejněn index ISM ve službách za červenec, který v předchozím měsíci poklesl pod hranici 50 bodů (rovněž indikující útlum aktivity) a čeká se jeho návrat nad ni. Z pohledu dolaru pozitivní roli může hrát růst napětí na Blízkém východě, jehož jsme v posledních dnech svědky.



Akcie

Výsledky Amazonu za minulý kvartál nebyly úplně zklamáním, když čistý zisk na akcii porazil odhady o 20,59 % při tržbách takřka v rámci konsensu. Akcie odepsaly okolo 9 %, čímž protly i 200denní klouzavý průměr, který byl jakousi oporou před cestou níže. Čistý zisk Intelu na akcii zaostal za odhady o 81 % při tržbách v rámci konsensu. Akcie Intelu se propadly o více jak 25 %, což je největší propad od roku 1982. Tržby i čistý zisk společnosti Apple na akcii porazily odhady analytiků, a to především díky silnějším tržbám v segmentu služeb (Apple TV+, Apple Pay a App Store) a zvýšeného zájmu o nový iPad. Akcie se posunuly severním směrem o cca. 0,5 %. Výprodejům se opět nevyhnuly akcie mag 7, kdy Nvidia odepsala přibližně 2 %, Meta ztratila zhruba 2 %, Tesla nechala v trhu více jak 4 %.