Rozbřesk: ECB snížila úrokové sazby. Bylo to naposled?

Evropská centrální banka dle očekávání snížila depozitní sazbu o čtvrtprocentního bodu na 2,5 %. O tom ale včerejší zasedání tak úplně nebylo, neboť trhy zaměřily svou pozornost zejména na doprovodnou komunikaci. A ta doznala změny společně s tím, jak se centrální banka blíží neutrální sazbě, která ekonomiku ani nezpomaluje, ani nezrychluje.



Ve svém specifickém žargonu hodnotí ECB měnovou politiku už nikoli jako restriktivní, ale „podstatně méně restriktivní“. To je vcelku jasný signál, že se centrální banka velmi přiblížila ukončení cyklu uvolňování měnové politiky. Na druhou stranu, ECB tímto krokem stále nechává ve hře jemné ladění sazeb směrem dolů v situaci, kdy je desinflační proces nadále v běhu. Koneckonců, nedávno revidovaný odhad počítá s neutrální úrokovou sazbou v rozmezí 1,75-2,25 %.



Dle slov šéfky ECB Christine Lagardeové čelí centrální banka extrémní nejistotě na několika úrovních. Ať už jde o ceny energií, celní tarify nebo masivní fiskální stimuly v Německu. Proto je podle Lagardeové ECB nyní ještě více závislá na příchozích datech (data dependent) než kdykoli předtím a směrem k budoucímu nastavení měnové politiky vlastně nezaznělo vůbec nic. Jasný už přitom není ani další směr vývoje úrokových sazeb, což dává tušit, že laťka pauzy, případně i samotný konec cyklu uvolňování měnové politiky pravděpodobně nevisí vůbec vysoko.



Pro rozhodování ECB bude zásadní, jak se v následujících týdnech vyvine situace na dvou frontách – obchodní války a německá fiskální politika. Pokud dojde ke zvýšení amerických cel vůči Evropě, je pravděpodobné, že centrální banka tento negativní šok do růstu vyváží dalším poklesem sazeb v polovině dubna. Schválení německé fiskální bazuky na druhou stranu viditelně zlepšuje růstové vyhlídky, což znamená, že ECB nakonec nemusí jít se sazbami až tak razantně dolů.



To přeloženo do našeho základního scénáře znamená, že nově počítáme už jen s jedním snížením sazeb o 25 bazických bodů a terminální sazbou ECB na úrovni 2,25 %.



*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna včera nedokázala profitovat z nad očekávání svižného růstu nominálních mezd a vrátila se zpět nad hladinu 25,00 EUR/CZK. V posledním čtvrtletí minulého roku přidaly nominální mzdy k dobru meziročně 7,2 %, což bylo nad tržním koncensem a mírně nad očekáváním ČNB (7,0 %). Z pohledu ČNB je mzdový vývoj důvodem k opatrnosti, a to i vzhledem k tomu, že proinflačním směrem překvapily zejména mzdy v tržních odvětvích (+8,3 % vs. odhad ČNB 7,6 %). Tento vývoj dle našeho názoru zvyšuje šanci, že si ČNB vybere na březnovém zasedání pauzu, tedy naplní se náš základní scénář. Podobným směrem ostatně působí i výsledek včerejšího zasedání ECB, která je již velmi blízko ukončení cyklu snižování sazeb (viz úvodník). Její terminální sazba pravděpodobně skončí na vyšší úrovni, než jsme původně počítali, což přistřihne koruně křídla v dalším případném rozletu.



Eurodolar

Eurodolar se drží nad hladinou 1,08, když v zásadě ignoroval včerejší dění. ECB přitom snížila úrokové sazby o 25 bazických bodů a americký prezident D. Trump pozdržel další část cel na Mexiko a Kanadu.

Pozornost by se měla nyní obrátit k americkým datům a k tomu, jak na ně budou reagovat akciové trhy a rétorika Fedu. Dnes odpoledne nás totiž čekají nejen oficiální statistiky z amerického trhu práce za měsíc únor, ale také poslední vystoupení šéfa Fedu Powella před březnovým zasedáním centrální banky.