Eisman: Umělá inteligence na samém počátku, firmy teprve čistí data

Steve Eisman z Neuberger Berman byl podle svých slov překvapen tím, jak moc minulý týden korigovaly ceny některých technologických společností. Podle něj přitom nejde o jev, který by souvisel s fundamentem, jeho podstata je psychologická. „Lidé si prostě najednou řekli, že načas chtějí vlastnit něco jiného.“ Obecně přitom podle investora platí, že podobné přesuny a rotace probíhají prudce a nečekaně.



Eisman dodal, že on sám podobné posuny není schopen predikovat a také se nevěnuje tradingu a krátkodobým spekulacím. Naopak „rád drží akcie delší dobu“. K umělé inteligenci pak investor uvedl, že podle něj se její cyklus nachází na samém počátku. Hovořil v této souvislosti o společnosti . Její část, která se zabývá poradenstvím, si podle jeho názoru nevede nijak výjimečně, ale opak platí o té části, která pomáhá jiným společnostem „vyčistit data“.







Právě po tomto čištění dat je podle Eismana nyní velká poptávka, protože řada firem nemá data v takovém stavu, aby je mohla používat v modelech umělé inteligence. „Většina korporátní Ameriky je tedy ve stavu, kdy ještě ani nemá dostatečně čistá data, natož aby už věděla, co s nimi může všechno dělat.“ Využil tedy investor poslední korekci k navyšování pozic na akciích spojených s umělou inteligencí? Eisman na to odpověděl, že jeho firma je plně zainvestovaná, mírně může měnit pozice v závislosti na tom, co se právě děje na trhu. „Jediným důvodem, proč bychom nebyli plně zainvestovaní, by byla recese,“ dodal expert s tím, že tu ale nyní neočekává.



O akciích na CNBC hovořil i Jeremy Siegel z Wharton School of Business, podle kterého pokračují dezinflační tlaky, mimo jiné kvůli vývoji na komoditních trzích. K tomu ekonom dodal, že sazby by se měly v delším období pohybovat mezi 3,5 – 4 %. To neznamená, že by je centrální banka měla na tuto úroveň snižovat prudce, ale nyní se sazby nachází „téměř dva procentní body nad jejich neutrální úrovní“. Fed se navíc domnívá, že neutrální sazby jsou ještě níže než 3,5 – 4 %. Trh práce navíc už není tak napjatý jako dříve a vedoucí indikátory podle Siegela u inflace naznačují její další pokles.







Ekonom míní, že hodnotové akcie se nevydají na udržitelný růstový trend dříve, než Fed výrazněji sníží sazby. S tím, jak se bude obrat v monetární politice blížit, bude růst zájem o hodnotové tituly. Je ale nutné, aby se změnil „celý příběh“ na to, aby došlo i ke změně trendu, ve kterém si růstové akcie vedly po delší dobu lépe než jejich hodnotové protějšky.



Zdroj: CNBC