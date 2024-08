Pokračuje rally na dluhopisech. Obchodníci sázejí na nouzové snížení sazeb Fedu a apetit po riziku slábne

Akciové trhy procházejí aktuálně výprodeji. Ony i obchodníci s dluhopisy sází na to, že americká ekonomika se začne zhoršovat tak rychle, že Fed bude muset začít agresivně uvolňovat měnovou politiku, a to pravděpodobně ještě před svým příštím plánovaným zasedáním, aby odvrátil recesi.



Předchozí obavy z rizika vysoké inflace tak prakticky zmizely a rychle ustoupily spekulacím, že se růst ekonomiky zastaví, pokud Fed nezačne snižovat úrokové sazby. Obchodníci dokonce nyní naceňují zhruba 60% šanci na mimořádné snížení sazeb o čtvrt procentního bodu do jednoho týdne.



To podněcuje jedno z největších oživení dluhopisového trhu od doby, kdy v březnu 2023 vzplály obavy z bankovní krize. Toto oživení je tak silné, že dvouletý výnos státních dluhopisů minulý týden klesl o půl procentního bodu na méně než 3,9 %. Rozdíl oproti referenční sazbě Fedu, která je nyní kolem 5,3 %, nebyl tak velký od globální finanční krize nebo krachu dot-com bubliny. Dnes trhy navazují na páteční závěr a prodlužují růst na dluhopisech. 10letý výnos amerického státního dluhopisu dále klesá na 3,7 %.





Sázky na agresivnější uvolňování měnové politiky se rozšířily i do dalších regionů, přičemž německé výnosy klesají na nejnižší úroveň za sedm měsíců a očekává se, že Evropská centrální banka bude následovat Fed a zajistí větší a hlubší snížení úrokových sazeb.



Opožděný Fed?



„Trh se obává, že Fed se opozdil a že přecházíme z měkkého přistání na tvrdé přistání,“ řekla Tracy Chen, portfolio manažerka u Brandywine Global Investment Management. "Myslím si, že státní dluhopisy jsou dobrou koupí, protože ekonomika bude i nadále zpomalovat."



Obchodníci s futures naceňují do konce roku ekvivalent zhruba pěti snížení Fedu o čtvrt procentního bodu. Vzhledem k tomu, že do konce roku zbývají už jen tři zasedání, naznačuje to neobvykle velká snížení sazeb o půl bodu. Poklesy tohoto rozsahu jsme neviděli od pandemie nebo úvěrové krize. U ECB trh poprvé v současném cyklu upřednostňuje snížení sazeb v září o půl bodu. Na zbytek roku počítá s poklesem sazeb celkem o 90 bps.



Nicméně obchodníci s dluhopisy od konce pandemie opakovaně nesprávně odhadují směr pro úrokové sazby. Na konci roku 2023 ceny dluhopisů prudce vzrostly z přesvědčení, že Fed zahájí politiku uvolňování, jen aby tyto zisky nakonec vrátil poté, co ekonomika nadále vykazovala překvapivou sílu. Je tedy možné, že i tento vývoj je odtržený od reality. „Trh přestřeluje a předbíhá, jak jsme viděli koncem minulého roku,“ domnívá se Kevin Flanagan, vedoucí strategie fixního příjmu u WisdomTree. "Potřebujete ověření z více dat."



Nálada se však prudce změnila poté, co řada údajů ukázala na slabý trh práce a ochlazení v segmentech ekonomiky. V pátek americké ministerstvo práce oznámilo, že zaměstnavatelé vytvořili v červenci pouhých 114 000 pracovních míst, což je daleko za tím, co ekonomové předpovídali, a míra nezaměstnanosti nečekaně vzrostla.







Poté, co Fed ve středu opět držel sazby na stabilní úrovni, rozdmýchala tato data obavy, že reaguje příliš pomalu – stejně jako tomu bylo při zvyšování úrokových sazeb poté, co se zakořenila inflace po opětovném otevření ekonomiky po pandemii. To posiluje skutečnost, že centrální banky v Kanadě a Evropě již začaly politiku uvolňovat.



Od sazeb k Applu



Obavy ze zpomalení ekonomiky a zpoždění Fedu přispěly minulý týden k prudkému výprodeji amerických akcií, přičemž nálada byla o víkendu dále pošramocena, když společnost zveřejnila, že osekala svůj podíl na Applu o téměř 50 % v rámci masivní prodejní horečky ve druhém čtvrtletí.



„Za posledních zhruba 10 dní došlo k naprosto enormnímu pohybu na výnosu 2letého amerického státního dluhopisu. Je těžké ocenit takzvané bezpečné aktivum, a ještě mnohem těžší je ocenit rizikovější aktiva – akcie,“ uvedl Steve Sosnick, hlavní stratég společnosti Interactive Brokers. "A rozhodnutí Warrena Buffetta osekat svou pozici na Applu věci z hlediska sentimentu nepomůže."



Větší snížení



Ekonomové napříč Wall Street nyní očekávají agresivnější tempo uvolňování měnové politiky Fedu. a předpovídají na zářijovém a listopadovém zasedání snížení sazeb o půl procenta. V neděli zvýšili ekonomové pravděpodobnost recese v USA v příštím roce na 25 % z 15 %, ale také uvedli, že existuje několik důvodů, proč se tohoto propadu neobávat. Ekonomika nadále vypadá „celkově dobře“, nejsou tu žádné velké finanční nerovnováhy a Fed má velký prostor ke snížení sazeb, a pokud bude potřeba, může ke snížení přistoupit rychle, uvedli ekonomové.



Rally na státních dluhopisech vyhnala benchmarkový výnos 10letého dluhopisu na přibližně 3,7 %, což je nejnižší hodnota od prosince. Tuto rally podpořil také pokles na akciovém trhu po slabých výsledcích některých firem, jako např. Intelu, který oznámil, že ruší tisíce pracovních míst.



Kathryn Kaminski, hlavní výzkumná stratéžka a manažerka portfolia v kvantovém fondu AlphaSimplex Group, uvedla, že tu existuje prostor pro další zisky na dluhopisech vzhledem k poklesu na akciovém trhu a tlaku investorů skupovat dluhopisy dříve, než výnosy klesnou ještě více. "Lidé, kteří chtějí zafixovat sazby, vytvářejí velký nákupní tlak, a také apetit k rizku je nízký," řekla Kaminski. "Desetiletý výnos by mohl klesnout až ke 3 %, pokud Fed doručí tato snížení sazeb do konce roku."



