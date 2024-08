Jatka na globálních technologiích, opožděný Fed a hrozící útok na Izrael. Evropské i americké futures jsou hluboko v červených číslech

Globální výprodej akcií se po pátečních datech o nezaměstnanosti dnes ještě prudčeji prohloubil. Narostly obavy, že Fed je s politickou podporou zpomalující americké ekonomiky už za křivkou, a nepomohla ani zpráva o tom, že snížila svůj podíl v Applu. Izrael se připravuje na možný útok z Íránu a regionálních milicí.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -2,3 %, FTSE 100 -1,4 % DAX -1,8 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -1,0 % S&P 500 mini -2,6 % a Nasdaq 100 mini -5,0 %.



Erste Bank dostala nové cílové ceny. Mediobanca zvyšuje cílovou sazbu na 57 EUR z 55 EUR, doporučení drží na "outperform". zvyšuje cílovou cenu na 54 z 52 EUR. Prohlubuje se tak rozdíl oproti , která si po posledních výsledcích prošla naopak řadou snížení cílových cen.



Globální výprodej akcií se v pondělí prudce prohloubil, když narostly obavy, že Fed je s politickou podporou zpomalující americké ekonomiky už za křivkou, což posílá investory do bezpečné náruče dluhopisů. Kryptoměny se také propadly - ether zaznamenal nejhorší pokles od roku 2021. Japonské indexy Topix a Nikkei klesají zhruba o 20 % z rekordních maxim. Japonský jen silně posílil kvůli sázkám, že Bank of Japan bude nadále zvyšovat úrokové sazby. Obchodníci s dluhopisy sázejí na to, že americká ekonomika se může zhoršovat tak rychle, že Fed bude muset úrokové sazby snížit, aby odvrátil recesi. Ekonomové zároveň zvýšili pravděpodobnost americké recese v příštím roce na 25 % z 15 %, ale zároveň uvedli, že existuje několik důvodů, proč se nebát propadu i poté, co nezaměstnanost dle pátečních údajů vyskočila.



K ponuré náladě přispěly i asijské technologické akcie. Korejský Kospi a tchajwanský Taiex zaznamenaly prudký pokles. Propad následoval po páteční násilné rotaci z amerického Big Techu, která uvrhla index Nasdaq 100 do korekčního teritoria a za něco málo přes tři týdny vymazala více než 2 biliony dolarů. Dnes ráno futures na Nasdaq 100 rozšířily pokles až na 6 %. Akcie pomohly srazit dolů také zprávy o tom, že snížila svůj podíl v Applu, ačkoli mnozí na Wall Street nabádají investory, aby tyto zprávy přehlédli a zůstali v klidu. Konglomerát vedený Warrenem Buffettem v sobotu odhalil, že během druhého čtvrtletí prodal téměř polovinu své pozice v Applu. Jeho podíl v něm nyní činí zhruba 84 miliard USD, což je pokles ze 140 miliard USD na konci března. Od roku 2016, kdy Buffett poprvé odhalil svůj podíl v Applu, vzrostly jeho akcie téměř o 900 %.



Geopolitika také přiživuje negativní náladu. Izrael se připravuje na možný útok z Íránu a regionálních milicí. Jakékoli takové útoky by byly odvetou za atentáty na představitele Hizballáhu a Hamásu. USA vyslaly obranné posily, zatímco naléhají na dohodu o příměří v Gaze. Americký ministr zahraničí Antony Blinken řekl svým protějškům z G-7, že útok na Izrael ze strany Íránu a Hizballáhu by mohl začít již v pondělí. USA neznají přesné načasování, ale útoky údajně začnou v příštích 24 až 48 hodinách, uvedl Axios. Izraelské akcie v nedělním obchodování prudce klesly.



Jedny z nejpozitivnějších spotřebitelů eurozóny lze nalézt v jedné z nejvíce nemocných ekonomik regionu – v Německu. Údaje z průzkumu za červenec ukázaly další zlepšení německé spotřebitelské důvěry. Nálada v největší evropské ekonomice, podle ukazatele sestaveného Evropskou komisí, se nyní jen blíží úrovni, na které byla v únoru 2022, kdy po ruské invazi na Ukrajinu nastal propad. Ani Francie, ani Itálie se této hranici neblíží. Rozdíl mezi stále veselejšími spotřebiteli a ekonomikou země, která častěji klesá, než roste, za dobu, kdy je kancléř Olaf Scholz v úřadu, lze částečně vysvětlit rostoucími platy.



Vyhlídka na vyšší daně pro bohaté ve Spojeném království a Francii vede některé k úvahám o přestěhování do zahraničí. Ve Spojeném království labouristická vláda premiéra Keira Starmera plánuje zrušit daňové výhody pro bohaté zahraniční rezidenty. Na druhé straně kanálu La Manche ve Francii hrozí, že politická opozice vůči prezidentu Emmanuelu Macronovi ukončí roky výhodných podnikatelských daní. Podle zprávy společnosti Henley & Partners, která radí se zřizováním pobytu a získávání pasů prostřednictvím investic, se předpokládá, že letos nejvíce globálních milionářů přilákají Spojené arabské emiráty, následované USA a Singapurem. Na seznamu jsou také Itálie, Austrálie a Řecko.