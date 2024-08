Závěr týdne pod palbou dat. Nasdaq už z vrcholu ztratil přes 10 procent

Páteční obchodování negativně ovlivnily výsledky Amazonu i nepříznivý dojem ze včerejších dat. svými čísly situaci nezachránil, a tak se čekalo na odpolední čísla z trhu práce. Ta ale jen dokončila dílo zkázy (více ZDE) a naděje na klidnější závěr týdne vzaly za své.

Na trzích dochází k výraznému přesunu z akcií do bezpečí v podobě státních dluhopisů. Velký nárůst averze k riziku ničí polovodiče či rizikovější oblasti technologického sektoru, z velkých hráčů hlavně zmíněný . Kromě něj probíhá po výsledcích destrukce na Intelu, ze které, zdá se těží akcie konkurenta, AMD. V červené je však velká většina sektorů, když propadu unikají jen klasické telekomy a běžná spotřeba.

Nasdaq padá asi o 3 procenta a z nedávného vrcholu ztrácí více než 10 procent. S&P500 je níž o 2,5 pct. V Evropě je AEX dole o více než 3 pct, DAX své ztráty navýšil na 2,3 procenta. Dluhopisy se naopak těší velkému zájmu investorů, a to díky úprku do bezpečí i narůstajícím sázkám na uvolňování měnové politiky. Americký 2Y výnos je dole o 24 bps, když trh začíná z většiny počítat s tím, že Fed v září sníží sazby rovnou o 50 bps. Výrazný vzestup sledujeme na eurodolaru, který se obchoduje na 1,0925 právě kvůli očekáváním o měnové politice. V tomto případě je však podle nás jen otázkou času, než se obavy z recese přesunou i do Evropy a obě měny tak srovnají krok.

Skoro 3procentní pád vidíme na ropě, které taktéž nesvědčí odklon od rizika a strach z recese. Pro zlato by to problém být neměl, navíc slabší dolar a nižší výnosy pro něj bývají výhodné, ale cena i tak odpoledne zamířila dolů. Koruna divokému obchodování na hlavních trzích přihlíží jen zdáli a závěr týdne v klidu vypustila.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:13 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3080 -0.1939 25.3458 25.2426 CZK/USD 23.1745 -1.3106 23.4785 23.1380 HUF/EUR 397.7067 0.2923 397.9200 395.5909 PLN/EUR 4.2929 -0.1844 4.3130 4.2821

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8183 -0.0394 7.8345 7.7752 JPY/EUR 160.1325 -0.5522 161.5360 159.7930 JPY/USD 146.6450 -1.6951 149.2960 146.6060

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8526 0.5755 0.8532 0.8468 CHF/EUR 0.9383 -0.3073 0.9439 0.9377 NOK/EUR 11.9620 1.0464 11.9774 11.7932 SEK/EUR 11.5432 -0.3830 11.6241 11.5173 USD/EUR 1.0919 1.1592 1.0920 1.0918

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5349 -0.3672 1.5418 1.5274 CAD/USD 1.3856 -0.1755 1.3887 1.3836