Společnost Plc upustila od plánů na vyčlenění své uhelné jednotky pouhých devět měsíců poté, co oznámila, že opustí ziskový, ale znečišťující odvětví, a to po jednání s akcionáři, kteří se proti tomuto kroku postavili.

Když společnost koncem loňského roku oznámila, že oddělí uhelnou divizi, znamenalo to přelomový okamžik v těžebním průmyslu, neboť největší dodavatel uhlí - a jeden z jeho největších šampionů - se chystal následovat své konkurenty a odejít.

Obrat společnosti vedený investory poukazuje na přetrvávající hádanku, které čelí fosilní společnosti a akcionáři, kteří je vlastní. Producenti od uhlí po ropu jsou pod tlakem, aby snížili své emise - to by však znamenalo, že přijdou o vysoké zisky, které stále ještě čerpají.

Pro mnoho investorů nabízí jedinečnou nabídku: obrovské zisky z uhlí, které generuje těžař, jenž zároveň vyrábí kovy, jako je měď, potřebné k dekarbonizaci světové ekonomiky. Společnost strávila poslední měsíc konzultacemi s akcionáři a většina z těch, kteří vyjádřili jasný názor, se vyslovila pro zachování uhelné společnosti. ve středu uvedl, že se jí podařilo udržet uhelný byznys.

"Po rozsáhlých konzultacích s našimi akcionáři, jejichž názory byly velmi jasné, a po naší vlastní analýze je představenstvo přesvědčeno, že udržení uhlí nabízí cestu k vytvoření hodnoty pro akcionáře s nejnižším rizikem," uvedl předseda představenstva Kalidas Madhavpeddi.

Uhelná divize společnosti je jednou z jejích nejziskovějších jednotek, která v posledních letech dosahuje rekordních výnosů. Výrazně jí pomohla energetická krize po ruské invazi na Ukrajinu i nedostatek nové produkce, protože konkurenti a banky se k tomuto odvětví obracejí zády. A zatímco se západní země snaží zbavit nejšpinavějšího paliva, celosvětová poptávka po uhlí je rekordní.

Podle údajů agentury Bloomberg jsou dvěma největšími investory bývalý generální ředitel Ivan Glasenberg a katarský státní investiční fond.

Společnost vykázala za první pololetí hlavní zisk ve výši 6,34 miliardy USD, což je o 33 % méně než před rokem. Její rozsáhlé podnikání v oblasti obchodování s komoditami rovněž vykázalo prudký pokles zisku, protože volatilita, které se jejím obchodníkům daří, začala slábnout, přičemž zisk v prvním pololetí činil 1,5 miliardy dolarů.

Graf vývoje ceny akcií kótovaných na burze v Londýně za poslední rok:

Zdroj: Patria

Uhlí vždy tvořilo ústřední část podnikání společnosti Glencore. Společnost opakovaně prohlašovala, že pokud na ni bude vyvíjen tlak ze strany investorů, odejde, ale po celá léta pod vedením Glasenberga a poté jeho nástupce Garyho Naglea společnost pokračovala v těžbě uhlí, zatímco většina jejích největších konkurentů uhlí prodávala. (Glencore měl v plánu provozovat své stávající provozy až do jejich vyčerpání.)



To se zřejmě změnilo, když se Glencore před rokem pokusil koupit společnost Teck Resources Ltd. s návrhem rozdělit spojenou společnost na dva samostatné výrobce uhlí a kovů.

Společnost sice nezískala společnost Teck, ale jako cenu útěchy získala její uhelné doly. Současně oznámila, že dva roky po uzavření transakce plánuje oddělit uhelný byznys. K tomuto rozhodnutí ji vedly pozitivní ohlasy investorů na její původní plán pro Teck, uvedla společnost ve středu.

V následujících měsících však bylo stále jasnější, že investoři nejsou připraveni se rozloučit.

Agentura Bloomberg v dubnu uvedla, že někteří z nejvýznamnějších akcionářů společnosti upřednostňovali zachování uhelného byznysu.

Důvody, které investoři uvedli ve prospěch zachování uhlí, byly převážně tyto: "Zachování by mělo zvýšit schopnost společnosti generovat hotovost, aby mohla financovat příležitosti v našem portfoliu přechodných kovů, jako jsou naše projekty pro růst mědi, a také urychlit a optimalizovat návrat přebytečných peněžních toků akcionářům," uvedla společnost ve středu.

Pokud by svůj plán uskutečnil, mnozí investoři - včetně ne. - by se jejich expozice v ziskovém uhelném byznysu přerušila kvůli politice, která jim brání vlastnit čistě uhelné společnosti.

Zdroj: Bloomberg