Čtvrtletní výsledky Novo Nordisk zaostaly za očekáváním, akcie firmy klesly

Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk ve druhém čtvrtletí zvýšila provozní zisk meziročně o devět procent na 25,9 miliardy dánských korun (DKK; 87,8 miliardy Kč). Firma to uvedla v dnešním oznámení. Zisk tak zůstal za očekáváními analytiků, kteří se podle dat společnosti LSEG v průměru klonili k prognóze 27,3 miliardy dánských korun. Akcie v reakci na výsledky nejprve prudce klesly, následně zhruba dvě třetiny ztrát smazaly a před polednem na kodaňské burze odepisovaly přes dvě procenta.



Díky zájmu o přípravek na hubnutí se z Novo Nordisk stala nejhodnotnější firma v Evropě s akciemi na burze. V letošním roce tržní kapitalizace v přepočtu přesáhla 500 miliard eur (12,6 bilionu Kč).



Tržby z prodeje přípravku na hubnutí Wegovy vzrostly o 53 procent na 11,66 miliardy dánských korun. I to je za očekáváním analytiků, kteří tržby odhadovali na 13,54 miliardy DKK. Za očekáváním ve čtvrtletí skončily i tržby z prodejů léku na cukrovku Ozempic, který využívá stejnou účinnou látku jako Wegovy. Firma také snížila očekávání růstu zisku za celý rok na 20 až 28 procent z dosavadních 22 až 30 procent.



Podle analytika Purple Trading Petra Lajska je to poprvé, kdy firma od uvedení Wegovy narazila na nějakou překážku. "Jediným problémem pro společnost zatím bylo, že své léky nedokázala produkovat v dostatečném objemu," sdělil ČTK Lajsek. Firmě roste konkurence v podobě přípravku od americké firmy , která výsledky hospodaření oznámí ve čtvrtek. "Trh léků na obezitu by však měl do konce dekády nabrat objem kolem 130 miliard dolarů, místa tak na něm bude více než dost," dodává analytik.



I přes dnešní pokles si akcie Novo Nordisk od začátku roku připsaly kolem 24 procent. Podle Lajska přitom firma dosud zdaleka nevyužila veškerý potenciál. "V USA léky na hubnutí využívají jen jednotky milionů lidí, obezitou tam přitom trpí přes 40 procent dospělých," upozornil.



Uvedení přípravku Wegovy na svůj trh v červnu schválila Čína, která je druhou největší ekonomikou na světě ze Spojenými státy a podle odhadů je i zemí s nejvyšším počtem lidí trpících nadváhou či obezitou. Lék s účinnou látkou semaglutid je od roku 2019 dostupný i v České republice, lékaři ho předepisují diabetikům. Loni v dubnu ministerstvo zdravotnictví omezilo jeho předepisování na hubnutí, protože byl nedostatkový.