Barometr globálního obchodu Maersk: Poptávka se v příštích čtvrtletích bude zvyšovat, problémy s útoky neskončí letos

Dánský námořní dopravce Maersk očekává, že se globální poptávka v příštích čtvrtletích bude dál zvyšovat, růst ale bude kvůli přetrvávajícím rizikům pomalejší. Společnost, která je považována za barometr stavu globálního obchodu, to uvedla ve svém dnešním sdělení. Zároveň potvrdila předběžné hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí zveřejněné minulý týden, podle nichž se provozní marže před úroky a zdaněním (EBIT) zvýšila na 7,5 procenta z 1,4 procenta v prvním čtvrtletí.



Výsledky podpořila zvýšená ziskovost v oblasti námořní dopravy, solidní růst v oblasti logistiky a služeb a vynikající výsledky v oblasti terminálů. Na základě prodloužení krize v Rudém moři a pokračující silné poptávce Maersk 1. srpna zvýšil výhled na celý letošní rok. Je to od května už třetí zvýšení.



Celosvětová poptávka po kontejnerech ve druhém čtvrtletí podle odhadů vzrostla o pět až sedm procent, uvedl Maersk. Podle firmy k tomu přispěl mimo jiné silný vývoz z Číny, který se meziročně zvýšil o deset procent.



"Očekává se, že růst globální poptávky po kontejnerech zůstane v příštích čtvrtletích pozitivní, ale pravděpodobně poroste pomalejším tempem," uvedla společnost. Minulý týden také upozornila, že vyhlídky na čtvrté čtvrtletí jsou nejisté.



"Očekává se, že zdravý, i když ochlazující se trh práce a růst mezd budou nadále podporovat americké spotřebitele. Klesající důvěra spotřebitelů a úspory však představují mráčky na obzoru," napsal Maersk.



Za celý rok očekává Maersk nárůst objemu globálního trhu s kontejnery o čtyři až šest procent. Přerušení lodní dopravy způsobené útoky húsíjských ozbrojenců na plavidla v Rudém moři by mělo trvat nejméně do konce roku, domnívá se společnost. Útoky vyvolaly odvetné údery ze strany Spojených států a Británie a narušily globální obchod, ale Maersk a jeho konkurenti profitovali z toho, že trasy se kvůli obeplouvání Afriky prodloužily, a stouply tak sazby za přepravu.



Akcie Maersku v reakci na dnešní zprávu oslabily. Od začátku roku ztrácejí kolem 12 procent.