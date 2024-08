Z miláčka finančního světa středobodem obav. Japonsko prochází turbulentní proměnou

Za méně než týden Japonsko zcela převrátilo světová očekávání ohledně svých trhů a ekonomiky. Více než rok byla tato země miláčkem finančního světa. Její slabá měna vytlačila akciový trh na rekordní maxima a po desetiletích znovu rozdmýchala inflaci. Poté Bank of Japan minulou středu zvýšila sazby a guvernér Kazuo Ueda naznačil, že v tom hodlá pokračovat, což pomohlo vyvolat prudký nárůst na jenu a divoké výkyvy na globálních trzích. Obchodníci a investoři tak byli nuceni opustit strategie založené na makroekonomickém názoru, že tato japonská měna zůstane slabá a že úrokové sazby neporostou příliš rychle.



„Toto je pro trhy bezpochyby naprosto nová půda. Všichni usilovně přemýšlí, protože BOJ se zdá být pekelně odhodlaná vymanit se z let politiky nulových nebo záporných sazeb,“ řekl Stephen Miller, konzultant ve společnosti Grant Samuel Funds Management a bývalý manažer fondu . "Japonsko je nyní v centru nových obav napříč vším - akciemi, dluhopisy, jenem, úvěry,… vším."





A také volatilita prochází napříč všemi japonskými trhy. Index Nikkei 225 v pondělí utrpěl největší propad od roku 1987, aby se následující den vrátil o 10 % nahoru. Tyto výkyvy mají důsledky pro politiku země i domácnosti, protože otřesy na trhu by mohly ovlivnit důvěru spotřebitelů a choulostivý exit Japonska z deflace. K obavám investorů přispěla navíc dnešní zpráva, kdy viceguvernér BOJ Šiniči Učida řekl, že centrální banka nezvýší sazby, dokud budou trhy nestabilní, načež japonský jen oslabil o více než 2 %.



„Rizikem je, že spotřeba i investice se odloží kvůli zvýšené nejistotě na trzích,“ řekl Hirofumi Suzuki, hlavní devizový stratég v Sumitomo Mitsui Banking. „Pokud se to protáhne, mohlo by to ovlivnit chování podniků a také domácností."



Úvodní historický výprodej na trhu naznačuje, že obchody doufající v zisk ze slabého jenu a širokého oživení japonských akcií zažily podle analytiků výplach. Nárůst jenu vykolejil také jednu z nejziskovějších tržních strategií tohoto roku – tzv. carry trades, které zahrnují úvěry v japonské měně k investicím do jiných globálních aktiv. Oživení na jenu bylo budíkem pro výběr zisků z těchto obchodů a uzavírání pozic, což ještě zhoršilo růst této měny.





„Tato přehnaná reakce ve srovnání s předchozími případy obchodů typu carry trade, které se rychle otočily, naznačuje, že v Japonsku je ve hře více než jen obavy z recese. A pokud bude pokračovat, mohla by mít globální důsledky,“ domnívá se Wei Li, globální hlavní investiční stratég společnosti .



Politici a obchodní lídři se snaží uklidnit obavy z důsledků návratu k normálním úrokovým sazbám, přičemž dnešní komentáře Učidy o držení sazeb během volatilních trhů jsou krokem zpět oproti jestřábímu postoji Uedy z předchozího týdne. Kromě toho se úředníci snaží zmírnit dopad divokých výkyvů trhu jak na drobné investory, tak na širší investiční účty osvobozené od daně v rámci iniciativy, která má povzbudit lidi, aby od března přesunuli na trh část z více než 1 trilionu jenů (6,8 bilionu dolarů) uloženého na bankovních účtech.



Zahraniční investoři, kteří zůstali, budou pravděpodobně mít delší horizont a zaměření na společnosti, které dbají na reformy, obchodní růst a řízení rozvahy. „Myslím, že jde o trh, který by nyní měl vyhovovat fundamentální analýze zdola nahoru, spíše než shora dolů,“ řekl Pelham Smithers, jehož firma sídlící v Londýně nabízí průzkum asijských společností se zaměřením na Japonsko. "Do budoucna jde o zajímavou dobu, pokud si vybíráte konkrétní akcie."



Objevuje se názor, že krok BOJ byl chybný a ovlivněný politickým tlakem, kdy několik prominentních politiků v posledních týdnech upozornilo na slabý jen. To by mohlo ohrozit vztah mezi japonskou vládou a centrální bankou a ovlivnit snahu premiéra Fumia Kišidy být příští měsíc znovu zvolen do čela japonské vládnoucí strany, řekl Takudži Aida, hlavní ekonom .



Ostatní ale krok BOJ podpořili. Christopher Willcox, vedoucí obchodního a investičního bankovnictví ve společnosti Holdings řekl, že zvýšení sazeb bylo správným rozhodnutím vzhledem k makroprostředí země a že obrat od desetiletí politiky snadného vydělávání peněz musel být zákonitě problémový. "Vždy věděli, že uvolnění bude velmi obtížné," podotkl Willcox. "Takže si myslím, že BOJ to hraje extrémně chytře."



Pokles na trhu by také mohl vyvolat růst zpětných odkupů akcií, když regulátoři a zahraniční investoři prosazují, aby firmy přijaly vstřícnější politiku vůči akcionářům, a kdy by společnosti mohly využít nižší ceny akcií. "Tato příležitost je jedinečná," podotkl Atul Goyal, analytik ve společnosti Jefferies. "Výprodej vytváří příhodný okamžik, protože některé společnosti se chystají oznámit výsledky a mají schůze představenstva, a tak je možné, že některé z nich oznámí velké zpětné odkupy."

Zatímco všichni hledají příležitosti v novém prostředí vytvořeném BOJ a z toho plynoucích tržních turbulencí, existuje tu široká shoda, že investoři budou muset přehodnotit, co si mysleli, že o této zemi vědí. „Jediná rada je zahodit všechny rady, které jste po desetiletí měli,“ zakončil Miller.



Zdroj: Bloomberg