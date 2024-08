Disney je za čtvrtletí zpět v zisku, ziskové jsou i sdružené streamingové služby

Americká zábavní společnost ve třetím čtvrtletí svého finančního roku vytvořila čistý zisk 2,62 miliardy dolarů (60,6 miliardy Kč), zatímco před rokem byla ve ztrátě, která činila 460 milionů USD. Výsledky překonaly očekávání a poprvé v zisku jsou také sdružené streamingové služby. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení.



Streamovací divize vykázala provozní zisk 47 milionů dolarů po ztrátě 512 milionů dolarů ve stejném období loni. Disney a další hollywoodská studia se už několik let nákladně snaží dohnat hlavního rivala na trhu streamování, kterým je společnost . Přiměl je k tomu i úpadek kabelové televize ve Spojených státech, která pro ně bývala spolehlivým zdrojem příjmů.



V zábavním průmyslu jako celku firma vytvořila provozní zisk 1,2 miliardy dolarů, což je trojnásobek proti stejnému období předchozího roku. Naproti tomu provozní zisk v divizi zábavních parků a výletních plaveb klesl o tři procenta na 2,22 miliardy dolarů. Firma to vysvětlila tím, že spotřebitelé byli ke konci čtvrtletí méně ochotní utrácet. Třetí finanční čtvrtletí skončilo 29. června.



Na úrovni skupiny překonaly čtvrtletní výsledky Disney očekávání trhu. Tržby se zvýšily o čtyři procenta na bezmála 23,16 miliardy dolarů. Analytici očekávali v průměru tržby kolem 23 miliard dolarů.