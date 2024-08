Obchodnící čekají na výsledky Nvidie. Očekávaný pohyb po jejich oznámení by mohl mít hodnotu 270 miliard dolarů

Investoři se připravují na velké výkyvy na akciích Nvidie, až oznámí své čtvrtletní zisky. Jde pravděpodobně o jeden z nejočekávanějších firemních výsledků. Společnost ohlásí výsledky po uzavření trhu 28. srpna.



Opční trhy naznačují, že investoři očekávají den po jejich vydání 9% pohyb oběma směry, uvedl akciový stratég Vishal Vivek. To znamená, že by mohlo jít o více než 270 miliard dolarů, vzhledem k mamutí valuaci tohoto AI gigantu ve výši 3 bilionů dolarů.



Velké pohyby po výsledcích jsou v poslední době pro Nvidii běžné - její akcie po posledních dvou čtvrtletních reportech vyskočily o 9 % a o 16 %. A implikovaný pohyb pro nadcházející výsledky je nad dlouhodobým průměrem 7,5 % pro zisk i pokles, domnívá se Vivek.





Široké výkyvy na akciích Nvidie budou mít vzhledem k její velikosti a masivnímu vlivu na sentiment investorů a všechny investice související s AI dalekosáhlé důsledky pro širší trh. Tato akcie má aktuálně druhou nejvyšší váhu v indexu S&P 500 a pouze její 9% pohyb může vést k otřesu celého benchmarku o téměř 60 bazických bodů, napsali ve čtvrtek v poznámce stratégové . Stratég akciových derivátů TD Cowen Ling Zhou poznamenal, že obchodníci ve skutečnosti očekávají kolem výsledků Nvidie pohyby S&P 500 ETF Trust (sledujícího S&P 500) o 1,1 % v obou směrech a Invesco QQQ Trust Series 1 (sledujícího Nasdaq 100) o 1,8 %.



Analytici v průměru očekávají, že vykáže ve druhém čtvrtletí téměř 140% skok v zisku, zatímco tržby se podle údajů sestavených agenturou Bloomberg více než zdvojnásobí. Akcie Nvidie se letos vyšplhaly o ohromujících 150 % a jsou největším přispěvatelem k ziskům indexu S&P 500 za toto období. Přibližně 27 % růstu na tomto benchmarku pocházelo od Nvidie, přičemž je na druhém místě s příspěvkem více než 7 %.





"Je nesporným králem umělé inteligence a každé překvapení, pozitivní i negativní, prudce pohne akciemi a očekáváme, že pronikne celým trhem," řekl David Mazza, generální ředitel Roundhill Financial. Není to „jen kvůli velké váze Nvidie v indexech, ale také proto, že do značné míry ovládá příběh umělé inteligence, který je z velké části zodpovědný za to, že trh po všech těch historických maximech stoupá na další historická maxima“.



V této výsledkové sezóně došlo k několika velkým zklamáním od ostatních velkých hráčů v oblasti AI, což vedlo k obavám, že výnosy z investic do AI za miliardy dolarů nemusí v dohledné době přijít. .com, i Alphabet zklamaly, protože jejich výhledy buď postrádaly očekávání, nebo neposkytly konkrétní údaje. Mateřská společnost Meta Platforms a se však tomuto trendu postavily.



Pozice investorů do opcí ukazuje, že obchodníci jsou optimističtější, pokud jde o Nvidii. Vivek ze uvedl, že čím více se výsledky blíží, tím více jsou očekávání ostře vychýlena směrem vzhůru a že se investoři vrátili k nákupu krátkodobých call opcí , což je sázka na to, že její cena v blízké budoucnosti poroste. zjistila, že pozice na opcích Nvidie, které vyprší 30. srpna, se nejvíce zaměřují na call za 130 USD.



