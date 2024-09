Komentář analytika: Akcie Dollar Tree prudce padají kvůli sníženému výhledu a opatrnějšímu spotřebiteli

Diskontní řetězce za sebou mají katastrofický týden. Nejprve to odstartoval Dollar General (DG), jehož akcie minulý týden po čtvrtečních výsledcích klesly o 32 % a korunku tomu dnes dodal jeho konkurent Dollar Tree (DLTR), který kvůli celé řadě zklamání, včetně sníženého výhledu pro zbytek roku, padá po otevření trhu o více než 13 %.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.



V rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi.



Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více