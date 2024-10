Nejblbější nápad života. Lukačovič už o IPO Seznam.cz neuvažuje

Vlastník internetové firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič již neuvažuje o umístění části akcií na burzu. Úvahy o IPO v srpnu zmínil v článku na neveřejné síti Patreon, podle něj šlo jen o sondování trhu. Na Patreonu nyní uvedl, že IPO byl "nejblbější" nápad jeho života.



Od uvedení maximálně pěti procent akcií Seznamu na trh si Lukačovič sliboval lepší mediální pokrytí firmy, vytvoření skupiny investorů, kteří by byli motivovaní služby Seznamu více používat a doporučovat ostatním. Viděl v tom také možnost na vytvoření zaměstnaneckého opčního programu.

— Ivo Lukacovic (@ilblog) October 12, 2024

"Předpokládal jsem, že tyhle věci by mohly Seznam posunout na další level jakési společenské prestiže, když máme v ČR celkem hezké postavení na trhu a růst dál je velmi těžké. Na příští rok kluci predikují tržby šest až 6,4 miliardy korun , a i když je to meziroční růst zhruba o osm procent, už dávno to není startupový růst," uvedl.Podle Lukačoviče se ukázalo, že uvedení akcií na trh má smysl pouze v případě, že firma potřebuje peníze a nedokáže je jinak sehnat. To ale není případ Seznamu, který každý rok generuje vysokou hotovost. Investoři podle něj také preferují tituly, kde je podíl akcií co největší a titulu s pětiprocentním floatem by se asi vyhnuli. S uvedením akcií na trh by rovněž pro firmu začala platit různá omezení a povinnosti, které by komplikovaly její práci.Největší tuzemská internetová firma Seznam.cz loni zvýšila zisk před zdaněním o šest procent na 1,36 miliardy korun . Tržby stouply o 0,2 procenta na 5,94 miliardy korun . Lukačovič Seznam založil v roce 1996. Firma provozuje stejnojmenný vyhledávač Seznam.cz, zpravodajský server Seznam Zprávy, Televizi Seznam, službu Mapy.cz nebo Sbazar, Sreality a Sauto. Nabízí mimo jiné také srovnávač Zboží.cz, Počasí.cz, Prohlížeč nebo video portál Stream.cz.