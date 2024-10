Rozbřesk: Co znamená pomalý růst produktivity pro úrokové sazby?

Na pomalý růst produktivity, který Evropě vyčítá “Draghiho zpráva”, upozorňuje také Banka pro mezinárodní platby (BIS) v jednom ze svých nejnovějších výzkumů. Ukazuje na zajímavý fenomén - od pandemie COVID 19 napříč vyspělým světem produktivita stagnuje s výjimkou USA. Podle BIS je úroveň produktivity napříč Evropou pod úrovní roku 2019, zatímco v USA je viditelně výše (dokonce lehce nad trendem). Jak si to vysvětlit?



BIS na prvním místě uvádí flexibilnější trh práce, který umožňuje americkým firmám jednodušeji nabírat i propouštět. To se ostatně projevilo i v průběhu pandemie, kdy míra americké nezaměstnanosti vzrostla v extrémních měsících o deset procentních bodů, zatímco v eurozóně zhruba o jeden. Rychlá sektorová rotace ale pravděpodobně tentokrát nevysvětluje vše.



Část příběhu jde i za výraznějším rozpočtovým stimulem americké vlády, který byl štědřejší a pravděpodobně lépe “zacílený” na podporu nového byznysu - podpora high tech a zelených investic podpořila ochotu investorů “brát na sebe riziko” a vedla k růstu trhu s rizikovým kapitálem.



Pravdou však je, že v důsledku toho vypadá americká rozpočtová situace velmi neutěšeně a Spojené státy na rozdíl od Evropy čeká výraznější fiskální “dieta”. Proto BIS předpokládá zvolnění dynamiky produktivity i v USA. A pak tu zůstává otázka, co ve světě s pomalým růstem produktivity (pod tlakem deglobalizace a dekarbonizace) mají dělat centrální banky?

Varování BIS je jednoduché - měnová politika bude muset zůstat ve vyspělém světě relativně utažená i při pomalejším hospodářském růstu. Jinak bude složité obnovit natrvalo cenovou stabilitu a centrální banky si budou zahrávat i se stabilitou finanční (příliš uvolněná měnová politika může například vést k bublinám na realitních trzích).





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží v blízkosti 25,30 EUR/CZK a vyčkává na nové impulsy. Domácí kalendář je tento týden prázdnější. Korunu by měl dál brzdit zejména globálně silnější americký dolar. Efekt nově schváleného čínského stimulu na středoevropské měny bude přitom podle nás spíše minimální.



Eurodolar



Eurodolar startuje do nového týdne v obavách, kam se pohne úrokový diferenciál mezi dolarovými a eurovými sazbami. Zatímco krátká dolarová výnosová křivka stále vstřebává vyšší zářijovou inflaci v USA, tak krátký konec eurové křivky se naopak musí obávat nadcházejícího zasedání ECB. Ta totiž ve čtvrtek velmi pravděpodobně sníží úrokové sazby o 25 bazických bodů (ačkoliv ještě před měsícem se k tomu neměla).

Začátek týdne by nicméně mohl být klidnější - tedy pokud neeskaluje situace mezi Íránem a Izraelem.