Bain & Company: Letošní prodej luxusního zboží bude jedním z nejslabších

Prodej luxusního zboží letos klesne asi o dvě procenta, pro sektor to bude jeden z nejslabších roků. Ve svém výhledu to dnes uvedla společnost Bain & Company. Zákazníků ubývá kvůli vyšším cenám a ekonomické nejistotě, lidé navíc podle firmy před věcmi upřednostňují zážitky. Trh s luxusním zbožím pro osobní potřebu má hodnotu zhruba 363 miliard eur (9,2 bilionu Kč).



Bain odhaduje, že prodej luxusního zboží v Číně se sníží o 20 až 22 procent. Tato země bývala v letech před pandemií covidu-19 hnacím motorem pro firmy z odvětví, zejména díky zájmu lidí z bohaté a rostoucí střední třídy. Nyní se z Číny ale stala brzda.



"S výjimkou pandemie to je poprvé od krize v letech 2008 až 2009, kdy prodej osobního luxusního zboží klesl," řekla agentuře Reuters partnerka společnosti Bain Federica Levatová.



Dnes zveřejněná studie pravděpodobně zvýší obavy investorů, že současný pokles v odvětví může být delší a hlubší, než se předpokládalo. Kvůli slabšímu prodeji už výrazně klesly akcie společností zaměřených na luxusní doplňky, jako je a Kering.



"Základna spotřebitelů luxusního zboží se za poslední dva roky snížila o 50 milionů z celkového počtu přibližně 400 milionů spotřebitelů," uvedla Levatová. Dodala, že vyhlídky na růst trhu částečně závisejí na strategii, kterou značky zvolí, včetně cenové politiky.



Odvětví osobního luxusního zboží by mělo v příštím roce při konstantních směnných kurzech vykázat růst od nuly do čtyř procent, a to díky prodeji v Evropě a v Americe. V Číně se zotavení prodeje očekává až ve druhé polovině roku. Na rozdíl od osobního zboží se letos očekává nárůst výdajů za luxusní zážitky, jako je pohostinství a stravování.