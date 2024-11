Celosvětový prodej elektromobilů se v říjnu zvýšil o 35 procent a byl na rekordu

Celosvětový prodej elektromobilů se v říjnu zvýšil meziročně o 35 procent na rekordních 1,72 milionu. Přispěl k tomu hlavně vysoký růst v Číně, mírný růst zaznamenala také Evropa. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila výzkumná společnost Rho Motion. Říjnový prodej překonal rekord ze září o 50.000 vozů.



Údaje zahrnují plně elektrické vozy a plug-in hybridy, tedy hybridní vozy s možností dobíjení. Za leden až říjen se prodej elektromobilů zvýšil o 24 procent na 13,3 milionu.



V Číně se říjnový prodej zvýšil o 54 procent na rekordních 1,2 milionu vozů. Meziměsíčně byl prodej vyšší o šest procent. Od začátku roku prodej v Číně vzrostl o 38 procent na 8,4 milionu vozů. Rho Motion uvádí, že čínský trh s elektromobily nevykazuje žádné známky zpomalení a z hlediska prodeje vstupuje do posledních dvou silných měsíců roku.



Prodej elektromobilů v Evropě se v říjnu meziročně zvýšil o 0,8 procenta na 260.000 vozů. Proti září však zaznamenal pokles o 14 procent. Manažer Rho Motion Charles Lester agentuře Reuters řekl, že v regionu očekává příznivý konec roku. Za prvních deset měsíců roku ale prodej elektromobilů v Evropě klesl o tři procenta na 2,5 milionu.



Evropský automobilový sektor čelí řadě problémů, mezi které patří vysoké výrobní náklady a dovoz levných aut z Číny. Největší evropská automobilka v říjnu oznámila, že plánuje zavřít v Německu nejméně tři závody, což by bylo poprvé v historii tohoto podniku.



Ve Spojených státech a Kanadě prodej elektromobilů v říjnu stoupl o 11,4 procenta na 116.000. Od začátku roku se zvýšil o devět procent na 1,4 milionu vozů.