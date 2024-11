Bude Fed v prosinci znovu snižovat? Trhy i bankéři dostanou nápovědu v podobě inflačních dat

Akcie v Evropě místy ovlivňují výsledky, které dál přicházejí ve slušném množství. Výrazně pomohly vzhůru Energy, solidní zisky přinesly , po číslech a výhledu roste pouze skromně. ABN Amro reaguje poklesem. Na úrovni indexů dnes dopoledne vidíme také převážně zelenou. Platí to pro DAX , CAC40, FTSE100 i španělský a italský trh. Zisky se vejdou do půl procenta. Naproti tomu mírně klesá AEX. Americké futures se zatím nacházejí těsně v červeném, což ale mnoho neznamená.

Klíčovou otázkou pro dnešní den je tempo poklesu úrokových sazeb v zámoří. Očekávání pro cyklus uvolňování měnové politiky se posunula - předpokládaná trajektorie je nyní výš. O snížení sazeb v prosinci je sice stále přesvědčena nadpoloviční většina trhu, ale dřívější jistota to už zdaleka není. Do konce příštího roku pak trh předpokládá pouze 3 snížení sazeb. Důležitým faktorem je očekávaná vládní politika, která bude sice podpůrná pro růst, ale také proinflační. A není jedno, s jakou úrovní inflace ekonomika vstoupí do období, kdy ji začnou ovlivňovat kroky Trumpovy vlády.

Dnešní data ukážou, jak se inflace vyvíjela v říjnu. Ceny benzínu sice klesaly, ale inflaci zřejmě popoháněly potraviny, v důsledku čehož by celková inflace měla stoupnout podle konsensu na 2,6 pct. Jádrová inflace by potřebovala ještě klesnout, aby měl Fed jistotu, že dokončil práci v této oblasti. Za říjen se ale čeká pouze stagnace na 3,3 pct. Dynamika cen stejně jako struktura budou podstatným vstupem pro centrální bankéře, jak potvrdil včera Neel Kashkari. A samozřejmě i pro trhy půjde o důležitou informaci pro rozhodování, zda stále sázet na prosincové snížení sazeb, či nikoli. Vzhledem k tomu, že se inflační data obvykle neodchylují od odhadů moc daleko, mohou o reakci rozhodovat detaily. Efekt bude směřovat hlavně na dluhopisy a dolar, ale potažmo i na akcie. Vyšší inflace by působila negativně.

Na dluhopisovém trhu nyní sledujeme lehký pokles výnosů, tedy korekci včerejšího značného nárůstu. Eurodolar také koriguje předchozí pohyb a lehce se zvedá na 1,0620. Zlato zůstává dopoledne v klidu, ropa stoupá asi o 0,7 pct. Pro korunu je dnešní dopoledne pozitivní a na páru s eurem posiluje na 25,32. Domácí měna v posledních dnech sleduje hodně dolar a jeho posilování na ni působí negativně. Dnes dopoledne tak slabší dolar zmenšil tlak i na korunu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:10 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3357 -0.2172 25.4003 25.3095 CZK/USD 23.8485 -0.2384 23.9465 23.8160 HUF/EUR 409.3169 -0.4233 411.2621 408.5627 PLN/EUR 4.3425 -0.2261 4.3583 4.3399

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6597 -0.2899 7.6839 7.6535 JPY/EUR 164.5700 0.2308 164.6883 164.0484 JPY/USD 154.9255 0.2057 155.2385 154.5085

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8335 0.0348 0.8337 0.8321 CHF/EUR 0.9379 0.1452 0.9381 0.9361 NOK/EUR 11.7646 -0.0194 11.7844 11.7500 SEK/EUR 11.5772 -0.0056 11.5955 11.5674 USD/EUR 1.0624 0.0212 1.0630 1.0594

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5324 0.0914 1.5347 1.5291 CAD/USD 1.3956 0.0574 1.3962 1.3941