Volkswagen a Rivian spouštějí společný podnik zaměřený na elektromobily

Německá automobilová skupina spouští s americkým výrobcem elektromobilů Rivian už dříve oznámený společný podnik na vývoj architektury a softwaru pro elektromobily. současně uvedl, že investici do Rivianu zvýší o 16 procent na 5,8 miliardy USD (138,8 miliardy Kč). Firmy o tom v úterý informovaly v tiskové zprávě.



Podniky oznámily spolupráci už koncem června. Cílem společného podniku je integrovat pokročilou elektrickou infrastrukturu a softwarovou technologii Rivianu do budoucích elektromobilů obou firem, a to ve všech relevantních segmentech vozidel.



Společný podnik využije stávající technologie firmy Rivian k uvedení modelu Rivian R2 na trh v první polovině roku 2026. První modely s technologií Rivianu by se na trhu měly objevit v roce 2027. Nejprve to budou modely , následovat budou vozy Audi, Scout, Porsche a ostatní značky.



Volkswagen se už několik let potýká s problémy při vývoji vlastního softwaru. Kvůli tomu odložil i plánované uvedení na trh několika modelů, v některých případech o několik let, uvedla agentura DPA. Rivian od začátku vyvíjel vlastní architekturu.



Společný podnik bude mít sídlo v americkém městě Palo Alto. Další pobočky se plánují v Evropě a Severní Americe.



Rivian byl založen v roce 2009 a stále je ve ztrátě. V současnosti se potýká s klesajícím zájmem o elektromobily v USA, v minulém čtvrtletí prodal zhruba 10.000 vozů. Tržby činily 874 milionů USD a ztráta 392 milionů USD. Koncern prodal téměř 2,2 milionu vozů, jeho tržby činily 78,5 miliardy eur (téměř dva biliony Kč) a zisk po zdanění 1,58 miliardy eur.



Rivian v současnosti vyrábí velké sportovně-užitkové vozy (SUV) a pick-upy. Dodává také elektrické užitkové vozy firmě , která je jeho investorem.