Institut IfW zlepšil výhled německé ekonomiky na příští rok

Kielský institut pro světové hospodářství (IfW) dnes zvýšil odhad růstu německé ekonomiky v příštím roce na 1,5 procenta z dříve předpokládaných 0,9 procenta. Hospodářský růst by podle něj měly podpořit plánované vládní výdaje na obranu a infrastrukturu. V letošním roce nicméně institut nadále počítá se stagnací německé ekonomiky. IfW o tom informoval v dnešní tiskové zprávě.



Německé politické strany CDU/CSU a SPD se v rámci jednání o vytvoření koaliční vlády předběžně dohodly mimo jiné na změně ústavy, pomocí které chtějí získat více peněz na obranu, a na vytvoření investičního fondu o objemu 500 miliard eur (12,5 bilionu Kč).



"Plánované výdaje na obranu mohou Německu poskytnout strukturální vzpruhu, pokud budou vynaloženy správným způsobem," uvedl prezident IfW Moritz Schularick. "Peníze musejí směřovat do německých či evropských podniků a do technologických obranných řešení. Pak může z těchto inovací těžit rovněž civilní průmysl," dodal.



Institut rovněž předpověděl, že německý export se v letošním roce sníží o 2,3 procenta, v příštím roce však počítá s oživením. Vývoz se podle IfW napřesrok zvýší o 1,8 procenta, a to díky příznivějším ekonomickým podmínkám v zahraničí a mírně zlepšené cenové konkurenceschopnosti německých exportérů.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se vloni snížil o 0,2 procenta, pokles tak vykázal už druhý rok za sebou.