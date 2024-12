Německá ekonomika poroste ještě dva roky jen slabě, uvedla centrální banka

Německá ekonomika letos druhým rokem v řadě klesne a v příštích dvou letech poroste jen slabě. Stav německé ekonomiky, dlouho považované za hospodářský motor Evropy, může dál zhoršit obchodní válka se Spojenými státy. Ve své pravidelné měsíční zprávě to uvedla německá centrální banka. Horší vyhlídky má ale i rakouská ekonomika, jak uvedla místní centrální banka.



Německo, které má největší ekonomiku v eurozóně, se potýká s problémy už několik let. Jeho mohutný průmyslový sektor totiž ztratil přístup k levné ruské energii, zatímco hlad Číny po německých výrobcích už není tak velký, jak býval.



Ekonomika bude v zimních měsících stagnovat a pak se bude zotavovat jen velmi pomalu, uvedla Deutsche Bundesbank, jak zní oficiální název německé centrální banky. Očekávaný růst soukromé spotřeby bude slabší, než banka dosud předpokládala, trh práce by mohl ještě oslabit, zatímco podnikatelské investice se zotavují pomalu.



Nová prognóza tlumí naděje na rychlé oživení hospodářství v Německu, na jehož ekonomice je závislá řada českých firem. Bundesbank na příští rok nyní předpovídá růst hrubého domácího produktu (HDP) o 0,2 procenta proti růstu o 1,1 procenta, jak odhadovala v červnu. Na rok 2026 počítá s růstem o 0,8 procenta proti dosavadnímu odhadu 1,4 procenta.



Odhad vývoje německé ekonomiky upravilo tento týden směrem dolů i několik národohospodářských institutů. Prognóza centrální banky se liší od odhadů ministerstva hospodářství, které na příští rok očekává růst o 1,1 procenta a v roce následujícím o 1,6 procenta.



Německá vláda i centrální banka očekávají, že letos ekonomika vykáže pokles o 0,2 procenta, což by znamenalo druhý rok recese po sobě. Zemi by to zároveň zařadilo na chvost žebříčku zemí Evropské unie.



"Německá ekonomika se potýká nejen s přetrvávajícími hospodářskými potížemi, ale také se strukturálními problémy," řekl šéf německé centrální banky Joachim Nagel. "Také trh práce nyní znatelně reaguje na vleklý útlum hospodářské aktivity," dodal.



Ke zhoršení výhledu domácí ekonomiky dnes přikročila i rakouská centrální banka. Ta nyní předpokládá, že hrubý domácí produkt letos klesne o 0,9 procenta, zatímco před třemi měsíci letošní pokles odhadovala na 0,7 procenta. Odhad růstu rakouské ekonomiky na příští rok banka snížila na 0,8 procenta z dříve předpokládaného jednoho procenta.



Rakouská ekonomika letos patrně vykáže také pokles, což by bylo druhým rokem v řadě. "Slabá mezinárodní ekonomika, strukturální změny v evropském automobilovém sektoru a vysoké náklady na energie a na pracovní sílu výrazně zatěžují rakouský průmysl a vedly k poklesu exportu v letošním roce," uvedla dnes centrální banka.



V roce 2026 očekává rakouská centrální banka zrychlení hospodářského růstu na 1,6 procenta. V dalším roce by však měl růst rakouské ekonomiky podle jejích prognóz zpomalit, a to na 1,3 procenta, napsala agentura APA.