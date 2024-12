Průmyslová výroba v Německu nečekaně klesla pod vlivem energií i autoprůmyslu

Průmyslová výroba v Německu v říjnu ve srovnání s předchozím měsícem klesla o jedno procento po propadu o dvě procenta v září. Analytici naopak čekali růst výroby. Za poklesem je hlavně produkce energií, nižší byla také výroba v automobilovém průmyslu. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil spolkový statistický úřad. Zpráva podle analytiků zmařila naděje, že by se kondice průmyslu největší evropské ekonomiky mohla začít zlepšovat.



Analytici podle agentury Reuters očekávali naopak zvýšení výroby, a to o 1,2 procenta. V meziročním srovnání výroba klesla o 4,5 procenta, v září byla nižší o 4,3 procenta.



Bez energetického a stavebního sektoru výroba v říjnu meziměsíčně klesla o 0,3 procenta. Produkce kapitálového zboží se snížila o 0,4 procenta a výroba spotřebního zboží o jedno procento. Naopak produkce polotovarů o 0,4 procenta stoupla. Produkce energií se propadla o 8,9 procenta, produkce ve stavebnictví zůstala beze změny.



Výroba v energeticky náročných průmyslových odvětvích se meziměsíčně snížila o 0,9 procenta, upozornil statistický úřad. Výroba v automobilovém průmyslu byla nižší o 1,9 procenta.



Čtvrteční zpráva ukázala, že zakázky německého průmyslu v říjnu klesly ve srovnání s předchozím měsícem o 1,5 procenta. Důvodem byla slabá domácí poptávka. Výsledky však byly lepší než odhady analytiků, kteří čekali pokles o dvě procenta.



Německý průmysl je pod tlakem vnějších faktorů, jako je ztráta dodávek energií z Ruska po začátku války na Ukrajině a slabá poptávka v Číně. Na domácím trhu je brzdou nedostatek kvalifikovaných pracovníků, upozornila agentura Bloomberg. Kvůli špatným ekonomickým vyhlídkám některé firmy oznámily propouštění tisíců zaměstnanců, zejména v automobilovém průmyslu.



Pokles ve zpracovatelském průmyslu doléhá na německou ekonomiku, která směřuje druhým rokem k poklesu. Prezident německé centrální banky Joachim Nagel varoval, že hrubý domácí produkt (HDP) se může snížit i v příštím roce, pokud nově zvolený americký prezident Donald Trump zavede cla, kterými hrozil Číně a dalším zemím.