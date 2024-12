Víkendář: Superbýčí sentiment na americkém trhu

Na CNBC poukazují na poslední průzkum od , který ukazuje na „superbýčí sentiment, rekordně nízkou alokaci do hotovosti a rekordně vysokou alokaci do akcií.“ Liz Ann Sonders ze společnosti Charles Schwab k tomu uvedla, že podobně vyznívajících indikátorů je nyní hodně a některé trhy či jejich části jsou hodně vysoko. Vysoký optimismus přitom může fungovat jako kontrariánský signál, nicméně Sonders míní, že jako nástroj časování trhu je těžko použitelný.



Strategička tedy na jednu stranu míní, že podobné indikátory je dobré mít na paměti, ale nyní by na jejich základě nejednala. Významným rysem trhu pak podle ní je a bude rotace mezi jednotlivými sektory a akciemi. Připomněla v této souvislosti rok 2024, jehož první polovina byla charakterizována růstem užší skupiny akcií s tím, že pohled na celé indexy vypadal dobře, ale řada titulů také oslabovala. Druhá polovina roku přinesla určitý opak, protože se rally rozšiřovala na vyšší počet titulů a lépe si vedly indexy se stejnými vahami akcií oproti indexům založeným na kapitalizacích jednotlivých titulů.



Podle expertky nyní probíhá rotace zpět k sedmičce velkých technologických firem, a pokud by tento trend pokračoval, mohl by se opakovat vývoj z první poloviny roku 2024. Na povrchu by tedy akciové trhy vypadaly dobře, ale pod ním by byla i řada akcií, které nerostou či klesají. K tomu Sonders připomněla, že sedmička populárních technologických firem není z technického pohledu technologiemi, protože do nich sektorově nepatří. Zmínila a Teslu s tím, že technologický sektor s „malým t“ je tedy něco trochu jiného než tato skupina akcií.



Graf porovnává návratnost amerického trhu od konce ledna tohoto roku, přidává návratnost sedmičky populárních technologií a zbytku trhu:





Zdroj: X



Velké technologické firmy si připisují 50% zisky, patrný je zlom v jejich návratnosti, který přišel v červenci. Zbytek trhu se mnohem rychleji dostal na nová maxima, ale jeho celková návratnost dosahuje 20 % a dohromady si index S&P 500 připisuje 28 %.



Sonders také míní, že minulý rok kladli investoři důraz na to, jak moc ziskové jednotlivé společnosti na trhu jsou a jaká je jejich celková finanční síla. Podle strategičky bude důraz na zisky pokračovat, ale změní se jeho povaha. Nyní totiž mohou investoři klást větší váhu na změnu ziskovosti. Tedy na to, jak rychle ji firmy dokážou zvyšovat. A už se nebude tolik hledět na celkově dosahované úrovně zisků a finanční sílu.



Zdroj: CNBC