Trump pohrozil EU cly, pokud nezačne odebírat více americké ropy a plynu

Podle zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa musí státy Evropské unie nakupovat více americké ropy a zemního plynu. V opačném případě bude prý nucen zavést cla, napsal dnes na své sociální síti Truth Social.Trump se úřadu ujme v lednu příštího roku.



"Řekl jsem Evropské unii, že svůj obrovský deficit vůči Spojeným státům musí vyrovnat rozsáhlým nákupem naší ropy a plynu," napsal Trump s odkazem na takzvaný schodek obchodní bilance, který vyjadřuje, že EU vyváží do USA zboží ve větší hodnotě než zboží, jež z této země dováží zpět do EU.



"Jinak to budou cla se vším všudy," dodal nastupující prezident a své prohlášení zakončil třemi vykřičníky.



Trump v letošní kampani sliboval plošná cla ve výši deset nebo 20 procent. V listopadu potom prohlásil, že hned první den ve funkci podepíše nařízení o zavedení 25procentního cla na veškeré zboží z Mexika a Kanady, a k tomu zavede ještě dodatečné desetiprocentní clo na čínské výrobky. EU v listopadovém prohlášení nezmínil, což bylo přijímáno s mírným optimismem.



V roce 2023 Spojené státy podle tamního statistického úřadu do EU vyvezly zboží za 496 miliard USD (12 bilionů Kč), zatímco zpět dovezly produkty za 725 miliard dolarů. Schodek obchodní bilance tak činil 229 miliard USD (5,5 bilionu Kč).



Schodkem obchodní bilance, zejména s Čínou, Trump argumentoval při zavádění různých cel ve svém prvním volebním období. Podle něj USA na takové obchodní výměně tratí. Řada ekonomů nicméně věří, že obchod mezinárodní obchod je prospěšný pro obě strany, bez ohledu na to, kdo více vyváží nebo dováží.