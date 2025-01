Akcie se víkendových cel nebojí, v růstu je podporuje výhled Applu

Obchodování v závěru týdne pozitivně ovlivňuje výhled pro byznys, který poskytl spolu s výsledky včera po trhu . Velké techy tak zatím vypadají solidně a jejich výhledy dokázaly u investorů upevnit pozitivní očekávání. Dnes dopoledne se v Evropě dobře daří nizozemskému AEX, který stoupá o 0,6 pct, zatímco další z hlavních indexů zaostávají se ziskem pár desetin procenta. Americké futures jsou také v plusu, přičemž Nasdaq by podle nich mohl otevřít asi 0,7 procenta směrem nahoru.



Kromě výsledků se pozornost stáčí opět k politice, neboť za dveřmi je začátek února, na který Donald Trump sliboval cla pro Kanadu a Mexiko. V posledním komentáři mlžil o zavedení i podobě cel, takže na trzích zůstává napětí, jak to přes víkend dopadne. Podle nás je tu slušná šance na mírnější verzi než dříve naznačených 25 procent. A kanadská ropa by se clům mohla vyhnout úplně. V tomto případě by totiž šlo o jednoznačně negativní nákladový šok pro americkou ekonomiku a impuls k nárůstu cen benzínu, na které jsou spotřebitelé dost citliví. Trump se nebude chtít takto střelit do nohy.



Vedle rostoucích akcií sledujeme lehký nárůst na amerických dluhopisových výnosech a také menší posílení dolaru, který se vůči euru dostává na 1,0380. Zlato se stabilizuje, ropa dnes mírně klesá. Jestli jsou tedy na trhu nějaké obavy z cel, tak jen velmi mírné a trh sází na příznivý výsledek. Samozřejmě by potěšilo, kdyby Trump z cel začal couvat, ale trhy by zřejmě vzaly dobře i mírnější cla oproti plánu.



Nová data dnes zastupuje report o osobních příjmech a výdajích v USA. Součástí je cenový index PCE, jenž dokreslí inflační situaci v zámoří. Lednovou kondici výrobního sektoru naznačí chicagský index aktivity, který ale trhy obvykle nechává v klidu.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:07 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1632 0.1608 25.1663 25.1119 CZK/USD 24.2410 0.2233 24.2530 24.1325 HUF/EUR 408.8536 0.4988 409.0188 406.6487 PLN/EUR 4.2247 0.5032 4.2274 4.2013

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5265 -0.0727 7.5512 7.5156 JPY/EUR 160.4905 0.1820 161.0547 159.9439 JPY/USD 154.6285 0.2486 154.9350 153.9380

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8358 -0.1302 0.8375 0.8354 CHF/EUR 0.9452 0.0106 0.9469 0.9446 NOK/EUR 11.7607 -0.0232 11.7773 11.7409 SEK/EUR 11.4789 -0.1222 11.4975 11.4661 USD/EUR 1.0379 -0.0833 1.0413 1.0364

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.6090 -0.1303 1.6116 1.6033 CAD/USD 1.4491 -0.0776 1.4511 1.4431