Cla táhnou trhy dolů, velké techy nejsou dostatečnou podporou

Páteční dopoledne je na hlavních finančních trzích negativní. Akcie v Evropě se dostávají pod tlak a od úvodu navyšují ztráty. Indexy DAX a CAC40 klesají o 1,8 procenta, FTSE100 ustupuje o 0,6 pct, AEX je dole o 1,1 procenta. Americké futures naznačují pokles přes jedno procento. Krom toho se nedaří ani dluhopisům, a to především v Evropě, nárůst výnosů je však pouze o pár bodů. Eurodolar zůstává poměrně klidný a obchoduje se lehce nad 1,1400. Ropa klesá o půl procenta, zlato zhruba drží pozice.

Náladu na trzích zkazilo oznámení nových amerických cel po vypršení předchozího odkladu. Současně reportují své výsledky také velké technologické společnosti, které jsou schopné ukazovat směr celému trhu. Tentokrát to ale nestačilo. sice překonal očekávání, ale akcie kvůli pochybnostem o výhledu roste pouze skromně. je na tom ještě hůř, když i přes lepší čísla výrazně klesá na pomalejším cloudu a slabším výhledu pro zisk.

Tržní reakce na cla, jejichž zavedení ještě včera Donald Trump podepsal, je zajímavá. Jejich výše byla dopředu známa, což by vlastně mělo z celé akce udělat formalitu, neboť takové věci bývají v cenách dopředu zahrnuty. Jenže trh evidentně stále sázel na to, že přijde další zmírnění, odklad atp. A podle nás i teď působí určitá víra v to, že to se cly nakonec nebude tak špatné, případně že jejich efekt na ekonomiku bude dostatečně malý.

Efektivní americké clo podle prvních Trumpových návrhů (10 pct plošně plus 60-100 pct na Čínu) se odhadovalo na 18 procent. To trhy ještě nechalo v klidu, neboť v něco takového investoři vůbec nevěřili. Dubnová tzv. reciproční cla by efektivní clo zvedla podle Bloombergu na 23 procent a spustila na trhu paniku. Po měsících odkladů, změn a opětovných zavádění je současný odhad lehce nad 15 procenty. Před druhým Trumpovým funkčním obdobím přitom bylo toto číslo na 2,3 pct. Nárůst celní zátěže je tak stále masivní, ovšem už chybí efekt šoku a strachu z neznámého.

Na závěr týdne k tomu všemu vycházejí důležitá data. Předběžná inflace v eurozóně v červenci zůstala na 2,0 procenta. Meziměsíčně ceny stagnovaly. Čekala se o desetinku nižší čísla, přesto nepředpokládáme podstatný vliv na obchodování. Ten by se mohl případně dostavit odpoledne, pokud překvapí americký trh práce. Počet nových pracovních míst má klesnout ke 100 tisícům. Vzhledem k náladě rozvířené cly by investoři zřejmě raději viděli vyšší číslo jakožto potvrzení, že trh práce zůstává silný. Menší pozornost pak přitáhne index ISM, který naznačí kondici průmyslu během července.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:30 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5726 -0.0269 24.5905 24.5483 CZK/USD 21.5465 0.0929 21.5520 21.4840 HUF/EUR 400.0001 -0.0057 400.3200 399.3944 PLN/EUR 4.2791 0.0666 4.2836 4.2728

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.2248 0.0384 8.2458 8.2179 JPY/EUR 171.6223 -0.2603 172.3750 171.5859 JPY/USD 150.4850 -0.1394 150.9150 150.4100

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8673 0.3250 0.8675 0.8643 CHF/EUR 0.9308 0.3801 0.9325 0.9273 NOK/EUR 11.8085 0.1404 11.8169 11.7785 SEK/EUR 11.1991 0.1422 11.2020 11.1747 USD/EUR 1.1403 -0.1489 1.1438 1.1401

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5574 0.0932 1.5576 1.5526 CAD/USD 1.3875 0.1726 1.3876 1.3844