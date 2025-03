Internetový prodejce módy Zalando loni ztrojnásobil zisk, čeká další růst

Internetový prodejce oděvů a módních doplňků Zalando loni zvýšil čistý zisk na 251 milionů eur (6,3 miliardy Kč), což je zhruba trojnásobek proti zisku 83 milionů o rok dříve. Letos čeká růst prodeje a zisku i díky rozšíření nabízených značek. Firma to dnes uvedla ve své výsledkové zprávě.



Počet aktivních zákazníků a průměrná hodnota objednávek se v loňském roce zvýšily. Zákazníci znovu přicházejí na chuť nákupům módy na internetu, které se tak zotavují z propadu, jenž následoval po návratu lidí do kamenných obchodů po pandemii covidu-19.



Evropany unavené inflací lákají na své levné oblečení a doplňky čínští internetoví prodejci Shein a Temu. Zalando volí jinou strategii a sází na více značkových produktů. V únoru se německý podnik stal výhradním prodejcem Diane von Furstenberg v Evropě. Přidal také více kosmetických a sportovních značek.



Největším trhem pro firmu, která podniká i v České republice, zůstává Německo. Letos plánuje zahájit prodej také v Bulharsku, Řecku a Portugalsku, čímž by se celkový počet jejích trhů zvýšil na 28.



Zalando očekává, že tržby a hrubý objem zboží (GMV) v letošním roce vzrostou o čtyři až devět procent. Loni se tržby zvýšily o 4,2 procenta na 10,6 miliardy eur a GMV o 4,5 procenta na 15,3 miliardy eur. Upravený zisk před úroky a zdaněním (EBIT) firma odhaduje na 530 až 590 milionů eur proti 511 milionům eur loni.



Výhled nezahrnuje plánovanou akvizici menšího internetového prodejce módy About You. Převzetí společnosti, která také podniká i v Česku, plánuje Zalando dokončit přibližně v polovině roku.



Počet aktivních zákazníků Zalanda se do konce loňského roku zvýšil na 51,8 milionu ze 49,6 milionu v roce předchozím. Průměrná hodnota objednávky stoupla z 59,8 na 60,9 eura (1527 Kč).