Slok vnímá známky zpomalování, Yardeni hovoří o zvykání si na chaos a dlouhodobých přínosech vládní politiky

Torsten Slok z investiční společnosti Apollo na CNBC hovořil o tom, že rostou rizika spojená se zpomalováním americké ekonomiky. Ukazuje na to i sentiment domácností a firemního sektoru. Z dlouhodobějšího hlediska pak bude podle ekonoma v americké ekonomice probíhat určité období, kdy se bude přenastavovat ze stavu, ve kterém je nyní na cíl, kterého chce dosáhnout vláda.



Trumpova vláda chce dosáhnout toho, aby se výrazně zmenšil vládní sektor a objem dovozů a k tomu by ráda zvýšila velikost průmyslu a výrobního sektoru. Slok míní, že období přechodu na tento nový model by „mohlo být potenciálně bolestivé“. V nejhorším případě by mohlo přinést i recesi, „zejména, pokud by se zhoršoval sentiment.“ Na otázku týkající se velkého propouštění ve vládních institucích ekonom odpověděl, že podle studií má vládní sektor asi 3 miliony zaměstnanců a na každého z nich jsou přímo navázána dvě pracovní místa v sektoru soukromém. Celkově jde tedy o 9 milionů pracovních míst „skutečné zaměstnanosti ve vládním sektoru USA“.



Celková zaměstnanost nyní podle ekonoma ve Spojených státech dosahuje 160 milionů. K tomu je podle něj důležité zvážit podíl domácností, kterých by se nějakým způsobem mohly dotknout změny ve vládních institucích. Ten podle jeho odhadu dosahuje asi 10 %. I tato čísla podle Sloka ukazují, jak důležitou roli může hrát sentiment, přesněji řečeno to, jak propouštění ve vládním sektoru může ovlivnit chování domácností i přesto, že se řady lidí nedotkne přímo.



„Možná si nekoupím nové auto, možná nepojedu na dovolenou.“ To jsou podle Sloka úvahy, které mohou mít nyní spotřebitelé ve větší míře právě kvůli přímým i nepřímým důsledkům propouštění ve vládním sektoru. A také kvůli zaváděným clům. Jde totiž o kroky, které se mohou výrazně projevit na zmíněném sentimentu a přes něj v reálné ekonomice. V tom nejhorším případě by pak firemní sektor dospěl k závěru, že je lepší nepřijímat nové zaměstnance.



O situaci na trzích pak na CNBC hovořil Ed Yardeni, který se domnívá, že „trhy si na současný chaos budou zvykat“. Podle něj je momentálně mimořádně vysoký poměr informačního šumu k relevantním signálům. I proto ekonom vítá poslední projev šéfa Fedu Jaye Powella, který podle něj prezentoval realistický pohled na ekonomiku. Ta je podle Yardeniho pozoruhodně odolná, vydržela utahování monetární politiky, nyní pro ni bude výzvou zavádění cel. Celkově pak Yardeni míní, že pesimismus dnes nemá reálný základ a politika vlády by měla mít nakonec na sentiment pozitivní vliv, protože podporuje podnikatelský sektor.



Zdroj: CNBC