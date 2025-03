Patria vydává novou cílovku a doporučení na ČEZ, Čína zavádí odvetná cla na USA a Evropa zvýší výdaje na obranu. Futures jsou v zeleném

Patria vydává nové doporučení a cílovou cenu na . GEVORKYAN se zaměřuje na obranný průmysl. KARO Leather zvýšila ziskovost navzdory poklesu tržeb. Čína zavedla odvetná cla na americké zboží. Elon Musk vyzval USA k vystoupení z NATO, a tak je obrana v Evropě a růst výdajů na obranu prioritou. Mark Carney se stane příštím kanadským premiérem. A evropské futures jsou v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,6 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,8 %.



Patria snížila rating na „držet“ z „akumulovat“. Cílovou cenu zvýšila na 998 Kč z předchozí 931 Kč/akcie. Cílovou cenu odvozujeme z průměru ocenění metody DCF (943 Kč) a metody tržního porovnání (1054 Kč). Naše nová 12M cílová cena implikuje 1,3% celkový výnosový potenciál akcií vůči jejich současné tržní ceně. Z dlouhodobého hlediska zůstáváme na akcie pozitivní, avšak ve střednědobém horizontu bychom byli obezřetní s ohledem na rozsáhlý CAPEX plán, který dle našeho názoru v kombinaci s předpokládanými nižšími realizovanými cenami elektřiny a klesající ziskovostí uhelných aktiv negativně ovlivní výši FCFF (volné cash flow). Více zde.



Citi snížila doporučení pro na neutrální z „koupit“ a zvýšila cílovou cenu na 66 EUR z 61 EUR.



S rostoucím důrazem na národní bezpečnost se vlády zaměřují na investice do obranných technologií (EU představila plán „Rearm Europe“ v hodnotě 800 miliard eur). Společnost GEVORKYAN, a.s. v posledních letech výrazně investovala do výrobních kapacit a technologií na výrobu zbraní a díky své konkurenční výhodě oproti konvenčnímu strojírenství získává dlouhodobé zakázky. "Naše společnost se snaží využít toho, jak jsou dnes rozdány karty. Základním úkolem bude nebojovat, ale přizpůsobit se situaci. Řekl bych, že nás čeká rok 'aikida', kdy se snažíte tlak a sílu soupeře obrátit ve svůj prospěch,“ dodává Artur Gevorkyan.



Zpracovateli kůži KARO Leather loni v meziročním porovnání klesly tržby, ale zvýšila se ziskovost. Skupina vykázala tržby 259 milionů korun, v porovnání s rokem 2023 byly nižší o 18 procent. Po předloňské ztrátě 19,3 milionu korun měla čistý zisk 27 milionů korun. Provozní zisk EBITDA v meziročním porovnání stoupl o 170 procent na 96,1 milionu korun. Zisk společnosti se zvýšil díky rostoucí přidané hodnotě na metr čtvereční zpracované kůže a navýšení produkce. Minulý rok jich zpracovala a prodala 1,04 milionu metrů čtverečních, v porovnání s rokem 2023 to bylo víc o 3,6 procenta. Zásadním okamžikem bylo spuštění výroby v novém brtnickém závodě.



Dnes začala platit čínská odvetná cla na dovoz zboží z USA. Dotkne se zboží v ročním objemu přibližně 22 miliard dolarů (506 miliard Kč), přičemž hlavní dopad má opatření na americké zemědělce, uvedl server listu Financial Times (FT). Na Čínu uvalil americký prezident Donald Trump 4. února nejprve desetiprocentní plošné clo, které následně před týdnem zdvojnásobil. Čína podle FT krokem cílí na venkovské oblasti Spojených států, v nichž si Trump ve volbách připsal významné zisky. Odvetná cla zahrnují desetiprocentní dovozní poplatek na sójové boby, které jsou jedním z nejvýznamnějších exportních artiklů USA do Číny. Za rok se vyvezou sójové boby v za 12 miliard dolarů (276 miliard Kč). Vedle sóji čelí patnáctiprocentnímu poplatku také americké vepřové, ovoce, zelenina nebo mléčné výrobky. Cla na bavlnu, kuřecí maso a kukuřici jsou ještě vyšší a dosahují 15 procent. Opatření znamenají, že většina amerického zemědělského vývozu do Číny je nyní zatížena dodatečnými náklady, což oslabuje konkurenceschopnost těchto produktů na čínském trhu, poznamenal FT.



Obrana je v Evropě na prvním místě, přičemž německý kancléř prohlásil, že je připraven ke kompromisu se zelenými výměnou za velké vojenské výdaje, a šéf NATO naléhá na výrobce zbraní, aby navýšili výrobu.



Dodavatelé musí hrát svou roli v zabezpečení Evropy zvýšením produkce, řekl šéf NATO Mark Rutte Welt. Podle nových průzkumů roste veřejná podpora zvýšených výdajů na obranu ve Francii a Spojeném království. Itálie zvažuje, že do své armády přidá až 40 000 vojáků, uvedla místní média.

Elon Musk dále přidal na tlaku na Evropu, aby se znovu vyzbrojila, poté, co řekl, že USA by měly vystoupit z NATO, protože „nedává smysl, aby Amerika platila“ za obranu starého kontinentu.



Mark Carney vyhrál závod o post příštího kanadského premiéra. Bývalý šéf kanadské centrální banky (a bývalý guvernér Bank of England) se zavázal zachovat odvetná cla, dokud nám „Američané neprokážou respekt“.