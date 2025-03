Důsledek politiky Trump 2.0? Wall Street hledá příležitosti kdekoli mimo USA

Politika „Ameriky na prvním místě“ prezidenta Donalda Trumpa má nezamýšlený důsledek – pro investory je atraktivní zbytek světa kromě Ameriky. Mezinárodní akcie mimo USA překonávají svou výkonností americký trh takovým způsobem, jaký jsme nezažili už několik let.



ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM) a iShares MSCI EAFE (EFA) vzrostly v roce 2025 o více než 7 %, resp. 11 %. Naopak všechny tři hlavní americké indexy v roce 2025 klesají, přičemž Nasdaq Composite se nachází v korekčním teritoriu a S&P 500 se do něj také krátce ponořil. Index Russell 2000 s akciemi s malou kapitalizací se přiblížil medvědímu trhu, který je definován jako pokles o 20 % nebo více od vrcholu.



Velká část zájmu o mezinárodní akcie přišla v důsledku nedávných otřesů na americkém akciovém trhu, kdy Trumpova nevyzpytatelná celní politika poškodila náladu spotřebitelů i firem. Investoři tak začali pochybovat o výjimečnosti USA a hledat silnější výnosy jinde.



„Ačkoli se americkým akciím v nedávné historii dařilo, investoři, kteří zůstávají koncentrováni pouze v rámci jednoho trhu, riskují, že jejich portfolia budou zranitelná vůči rizikům specifickým pro jednotlivé země, jako jsou změny politických režimů a další idiosynkratické faktory,“ napsal tento týden Jeremy Folsom, analytik pro investiční strategie u Investment Institute. „Doporučili jsme investorům, aby i nadále investovali do akcií rozvinutých trhů vzhledem k jejich atraktivnímu ocenění a do akcií rozvíjejících se trhů kvůli potenciálnímu růstu,“ dodal Folsom. „Jsme přesvědčeni, že obojí může pomoci zajistit diverzifikaci portfolií.“



Začátkem tohoto měsíce snížila hodnocení amerických akcií z kategorie „overweight“ na „neutral“ z důvodu „pauzy ve výjimečnosti USA“. Stratég firmy Dirk Willer klientům řekl: „Tok zpráv z americké ekonomiky bude v nadcházejících měsících pravděpodobně zaostávat za [zbytkem světa], a přinejmenším z taktického hlediska je proto nepravděpodobné, že by se americká výjimečnost vrátila.“



Také a BCA Research snížily svá doporučení na americký trh. V lednu stratég Michael Hartnett varoval klienty, že „americká výjimečnost [dosahuje] vrcholu“, a to vzhledem k řadě faktorů, mezi které patří i útlum nadměrných fiskálních výdajů USA.



V hledáčku je Německo a Čína



A není to jen o negativnějším výhledu na USA. Trhy, které investoři nechali umřít, a to především Německo a Čína, se probouzejí k životu. Německý index DAX letos vzrostl o více než 15 %, když tato největší evropská ekonomika odhlasovala zvýšení výdajů na obranu a infrastrukturu, poté, co Trump signalizoval laxnost k závazku obrany Evropy ve válce s Ruskem na Ukrajině. Podle NBC News Trumpova administrativa zvažuje, že se vzdá velení NATO.



Tento historický plán by měl význam i pro Evropskou unii, neboť investoři doufají, že výdaje pozvednou stagnující německou ekonomiku, která se jen o vlásek vyhnula recesi, a prospějí i celému kontinentu. Index STOXX Europe 600 si letos polepšil o zhruba 9 %, k čemuž přispěla právě rally na německých akcií.



„Myslím, že to bude mít určitý efekt na zbytek ekonomiky a pak také na různá odvětví. Myslím, že to bude mít vliv i na spotřebitele, a to jen vzhledem k tomu, jak velký tlak na ně byl v posledních letech vyvíjen,“ řekl Trevor Yates, hlavní investiční analytik společnosti Global X. “Proto, když mluvíme s investory, opravdu obhajujeme ETF ... protože tyto výhody by měla pocítit celá ekonomika.“



„Myslíme si, že mezinárodní trhy mají potenciál vést si po většinu letošního roku lépe než americké,“ řekla Katie Stocktonová, zakladatelka společnosti Fairlead Strategies. „To neznamená, že jsou právě teď a tady na nákup, ale možná by bylo vhodné začít budovat určitou relativní expozici a rozvíjet globální Evropu oproti USA.“



Také Čína dosahuje lepších výsledků. Atraktivní ocenění a vzestup společnosti DeepSeek oživily zájem investorů o tento trh. ETF iShares MSCI China (MCHI) letos vzrostl o přibližně 21 %, zatímco ETF iShares China Large-Cap (FXI) posílil o více než 22 %.



Za zmínku stojí i rozhodnutí Pekingu zvýšit v letošním roce výdaje na obranu o 7,2 %, aby tak „pevně zajistil“ svou národní bezpečnost. Navíc možnost, že Trumpova cla by mohla být pro administrativu podstatnější než jen jako nástroj vyjednávání, vyvolává u investorů obavy, že v globálních vztazích dochází k významným změnám a že by rally na mezinárodních trzích mohla být udržitelná.



„Před třemi měsíci byli investoři přesvědčeni, že politika Trump 2.0 špatnou situaci v Evropě a Číně ještě zhorší,“ napsal tento týden v komentáři Dario Perkins, výkonný ředitel pro globální makroekonomiku ve společnosti TS Lombard. „Místo toho se Trump stal katalyzátorem velkých politických změn,“ dodal s tím, že Německo a Čína již oznámily značnou reakci a další vlády je budou pravděpodobně následovat.



„Je ještě brzy a může dojít k neúspěchům, ale tyto politické změny by mohly znamenat začátek zásadního přeskupení mezinárodního obchodu a skutečné změny rovnováhy globální poptávky,“ uvedl Perkins. Výrazné zhoršení stavu americké ekonomiky by však samozřejmě mělo globální dopady. „Nenechte se mýlit - recese v USA by položila celý svět,“ uzavřel.



Zdroj: CNBC