Španělské akcie letos trumfují Evropu i USA

Španělsko je letos nejen premiantem eurozóny co do růstu ekonomiky, ale také z pohledu akciových trhů. Hlavní index IBEX 35 posílil od začátku roku téměř o 30 procent. Daří se hlavně bankám a společnostem zaměřeným na domácí trh. Podle analytiků navíc ještě nemusí být býčí trend u španělských akcií u konce.
Než se zaměříme na Španělsko, je potřeba uvést, že letos se evropským akciovým trhům obecně daří. Největší evropská ekonomika Německo v posledních letech stagnuje, akciový index DAX ale vynáší investorům pěkné zisky a od začátku roku je v plusu 20 procent. Špatně si nevede například ani britský FTSE 100 s růstem téměř 13 procent.
A koneckonců ani panevropský index Stoxx 600 sledující burzy ve Velké Británii a vybraných zemích EU příliš nezaostává. Letos zatím posílil přibližně o osm procent, což ve srovnání s minulými roky není tak daleko za americkým S&P 500 (+10 %).
Všechny ale trumfuje právě Španělsko. Index IBEX Small Cap letos přidává 22 procent a již zmíněný IBEX 35 vyskočil dokonce o téměř 30 procent. Odkud se tak velký růst bere? Oporu má v silné ekonomice.
Graf: Vývoj španělského akciového indexu IBEX 35 od začátku roku:
Španělský HDP vzrostl v letošním druhém čtvrtletí o 0,7 procenta, čímž jižanská země překonala odhady trhu. Navíc se očekává, že v letech 2025 a 2026 bude jednou z nejvýkonnějších v EU s předpokládaným růstem o 2,6 procenta v letošním roce a dvě procenta v příštím roce.
„Španělský ekonomický úspěch je částečně poháněn masivní imigrací (především z Latinské Ameriky), která vedla k významnému růstu domácí spotřeby a následně i příjmů společností,“ řekl CNBC Arturo Bris, profesor geopolitiky a financí na IMD Business School ve švýcarském Lausanne a dodal: „Země přilákala mnoho zahraničního kapitálu, který je poháněn dvěma silami: jednou je rostoucí síla eura a druhou politická stabilita a předvídatelnost.“
Bude růst pokračovat?
Anthony Esposito, šéf americké investiční a konzultační firmy AscalonVI Capital je toho názoru, že investoři momentálně plně nezohledňují rizika vyplývající z různých faktorů, včetně úrovně dluhu, inflace a rizik na trhu práce, nicméně připustil, že pro Španělsko a jeho akciový trh mluví „přesvědčivé" faktory.
„Pokud směřujete peníze na rozvinutý trh, tak Španělsko dává smysl. Země má světlá místa ve financích, veřejných službách a obnovitelných zdrojích – sektorech, které vykazují silnější růstový potenciál než mnoho jiných západoevropských ekonomik,“ uvedl.
Esposito také poukázal na poměr ceny a zisku na španělském akciovém trhu, kde se číslo se podle něj momentálně pohybuje kolem 12. Naopak ve Francii a Německu atakuje 20 a v Itálií je na 13. „Tyto trhy mohou postrádat rovnováhu a vypadat nadhodnoceně – ocenění Španělska je přesvědčivější,“ myslí si.
Podle Brise z IMD hraje španělským akciím kromě silné ekonomiky a rostoucích zahraničních investic do karet také samotné složení trhu, který je z velké části tvořen společnostmi, které vyváží služby nebo jsou zaměřené na domácí trh. A tyto firmy jsou chráněné před cly amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se zaměřuje na zboží.
„Španělský akciový trh zahrnuje společnosti vyvážející služby, které podnikají v EU i mimo ni," sdělil Bris a jako příklad uvedl banky (+67 % YTD) a (+85 %), provozovatele infrastruktury Ferrovial (+14 %) a energetický gigant (+17,5 %).
Zdroj: CNBC