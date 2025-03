Lagardeová: Obchodní válka s USA by mohla výrazně zvýšit inflaci

Rozsáhlá obchodní válka se Spojenými státy by mohla výrazně zvýšit inflaci a snížit ekonomický růst eurozóny. Výboru Evropského parlamentu pro hospodářské a měnové záležitosti to dnes řekla prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová. Řešením takové situace by podle ní mohla být užší spolupráce s ostatními státy, píše se v textu, který ECB zveřejnila na svém webu.



Spojené státy už zavedly vyšší cla na výrobky z oceli a hliníku z celého světa. Zároveň avizovaly, že přezkoumají své obchodní vztahy s Evropskou unií. Ta v reakci ohlásila odvetná opatření.



Pětadvacetiprocentní americké clo uvalené na dovoz z Evropy by v prvním roce snížilo růst eurozóny přibližně o 0,3 procentního bodu. Odvetná opatření by pokles mohla prohloubit asi na půl procentního bodu, řekla Lagardeová zákonodárcům v Bruselu.



"Odvetná opatření EU a slabší kurz eura - v důsledku nižší americké poptávky po evropských výrobcích - by v nejbližším období mohly zvýšit inflaci přibližně o půl procentního bodu," uvedla šéfka ECB. "Ve střednědobém horizontu se tento efekt zmírní v důsledku nižší ekonomické aktivity, která tlumí inflační tlaky," řekla Lagardeová s tím, že každý odhad je teď velmi nejistý.



ECB bude podle své šéfky ostražitá a připravená jednat, aby ochránila cenovou stabilitu. Ohledně svého dalšího postupu ale ECB zůstává otevřená a bude rozhodovat na jednotlivých zasedáních, řekla Lagardeová. Řešením případné obchodní války by mohla podle ní být další obchodní integrace s ostatními zeměmi, která by mohla kompenzovat negativní dopad amerických opatření.