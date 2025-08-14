Thyssenkrupp prohloubil čistou ztrátu a zhoršil celoroční výhled

Německý ocelářský a strojírenský gigant ve čtvrtek zveřejnil nepříliš valné hospodářské výsledky za třetí fiskální čtvrtletí. Podnik prohloubil čistou ztrátu, a navíc snížil svůj celoroční výhled zisku i tržeb, což poslalo jeho akcie ve čtvrtek ráno po otevření burzy dolů až o 12 procent.
Slabá poptávka a pokles cen vedly ve třetím finančním kvartálu k navýšení čisté ztráty na 255 milionů eur z 33 milionů před rokem.
Tržby meziročně klesly o 8,7 procenta na 8,2 miliardy eur při konsenzu analytiků 8,7 mld. eur. Za poklesem stojí zejména utlumená poptávka u zákazníků z automobilového průmyslu a nižší ceny oceli.
Pozitivem jsou alespoň meziročně o 21 procent vyšší objednávky, a to díky růstu divize Marine Systems (TKMS).
„Uplynulé čtvrtletí se vyznačovalo obrovskou makroekonomickou nejistotou. Velmi silně pociťujeme slabé tržní prostředí v klíčových zákaznických odvětvích, jako je automobilový průmysl, strojírenství a stavebnictví,“ přiznal generální ředitel Miguel López.
zároveň zhoršil svůj celoroční výhled. Nově v tomto fiskálním roce očekává meziroční pokles tržeb o pět až sedm procent, zatímco dříve to byla stagnace až pokles o tři procenta. Mírně horší by měl být i očištěný zisk EBIT, který je nově prognózován na spodní hranici původního výhledu 600 milionů až jedna miliarda eur.
V důsledku zhoršeného výhledu společnost omezuje investice a slíbila pokračující snižování nákladů.
Akcie otevřely v reakci na výsledky na burze ve Frankfurtu v minusu až 12 procent, později ztrátu částečně umazaly a dostaly se na -8,7 procenta.
Z pohledu výkonu od začátku roku se však jedná o velkou jízdu, neboť akcie za tu dobu vzrostly o více než 120 procent. Nahoru je žene očekávání investorů, kteří sázejí na to, že společnost využije investičního boomu v evropském obranném průmyslu.
Rozlehlý konglomerát , v jehož ocelářské divizi má pětinový podíl také český miliardář Daniel Křetínský, plánuje širší restrukturalizaci. Minulý týden akcionáři schválili plán na částečné oddělení divize TKMS, jež staví ponorky a hladinové lodě pro zákazníky v obranném sektoru. K 30. červnu měla TKMS objem nevyřízených objednávek ve výši 18,5 mld. eur.
Zdroj: Bloomberg, zdroj foto: Thyssenkrupp