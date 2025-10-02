Křetínský už nesní o ocelářském spojení s Thyssenkruppem. Svůj podíl prodá

Český miliardář Daniel Křetínský se stáhne z německého průmyslového giganta . S podnikem se dohodl, že svůj loni nabytý 20procentní podíl v ocelářské jednotce prostřednictvím své společnosti EP Corporate Group (EPCG) prodá. Původním Křetínského plánem bylo založení společného podniku, kde by polovinu držel a polovinu EPCG.
Křetínského odchod umetá cestu k možné dohodě mezi Thyssenkruppem a indickou společností Jindal Steel, píše agentura Reuters. Jindal Steel se začala o ocelářský byznys Thyssenkruppu zajímat v září, kdy podala nezávaznou, blíže nespecifikovanou nabídku. Agentura dodává, že ocelová divize Thyssenkruppu je volatilním byznysem, kterého se chce firma už delší dobu zbavit.
EPCG ve svém prohlášení uvedla, že „respektuje preferenci společnosti AG soustředit se na jednání se společností Jindal Steel International“ a že jí bude proplacena kupní cena, kterou za podíl zaplatila. Kupní cena nebyla nikdy zveřejněna, podle zdrojů Reuters se ale pohybovala kolem 140 milionů eur.
Zpráva o stažení českého podnikatele z německého podniku přichází v době, kdy roste nejistota ohledně vyhlídek výroby oceli v Evropě. Odvětví se potýká s konkurencí v podobě levného čínského dovozu, firmy čelí vysokým nákladům na energie a zpoždění dekarbonizace založené na vodíku v jednom z nejvíce znečišťujících odvětví.
Akcie Thyssenkruppu v reakci na zprávu nejprve klesaly o půldruhého procenta, později se ale zotavily a nyní rostou o více než dvě procenta. Aktuálně se tak pohybují na šestiletém maximu. Jen letos už díky plánovaným masivním investicím na zbrojení v Německu, potažmo Evropě vzrostly o více než 210 procent. Investoři sází zejména na růst divize, jež stojí za výrobou ponorek.