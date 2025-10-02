Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Křetínský už nesní o ocelářském spojení s Thyssenkruppem. Svůj podíl prodá

Křetínský už nesní o ocelářském spojení s Thyssenkruppem. Svůj podíl prodá

02.10.2025 13:23
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Český miliardář Daniel Křetínský se stáhne z německého průmyslového giganta Thyssenkrupp. S podnikem se dohodl, že svůj loni nabytý 20procentní podíl v ocelářské jednotce prostřednictvím své společnosti EP Corporate Group (EPCG) prodá. Původním Křetínského plánem bylo založení společného podniku, kde by polovinu držel Thyssenkrupp a polovinu EPCG.

Křetínského odchod umetá cestu k možné dohodě mezi Thyssenkruppem a indickou společností Jindal Steel, píše agentura Reuters. Jindal Steel se začala o ocelářský byznys Thyssenkruppu zajímat v září, kdy podala nezávaznou, blíže nespecifikovanou nabídku. Agentura dodává, že ocelová divize Thyssenkruppu je volatilním byznysem, kterého se chce firma už delší dobu zbavit.

EPCG ve svém prohlášení uvedla, že „respektuje preferenci společnosti Thyssenkrupp AG soustředit se na jednání se společností Jindal Steel International“ a že jí bude proplacena kupní cena, kterou za podíl zaplatila. Kupní cena nebyla nikdy zveřejněna, podle zdrojů Reuters se ale pohybovala kolem 140 milionů eur.

Zpráva o stažení českého podnikatele z německého podniku přichází v době, kdy roste nejistota ohledně vyhlídek výroby oceli v Evropě. Odvětví se potýká s konkurencí v podobě levného čínského dovozu, firmy čelí vysokým nákladům na energie a zpoždění dekarbonizace založené na vodíku v jednom z nejvíce znečišťujících odvětví.

Akcie Thyssenkruppu v reakci na zprávu nejprve klesaly o půldruhého procenta, později se ale zotavily a nyní rostou o více než dvě procenta. Aktuálně se tak pohybují na šestiletém maximu. Jen letos už díky plánovaným masivním investicím na zbrojení v Německu, potažmo Evropě vzrostly o více než 210 procent. Investoři sází zejména na růst divize, jež stojí za výrobou ponorek.

TKA


Čtěte více:

Moody's: 10 % domácností generuje v USA více než polovinu spotřeby, firmy nepřijímají nové zaměstnance
02.10.2025 6:06
Moody's: 10 % domácností generuje v USA více než polovinu spotřeby, firmy nepřijímají nové zaměstnance
Hlavní ekonom Moody's Mark Zandi na CNBC prezentoval svůj pohled na dě...
Úsilí Nike o obrat začíná přinášet ovoce
01.10.2025 13:29
Úsilí Nike o obrat začíná přinášet ovoce
Americký výrobce sportovního oblečení Nike pozitivně překvapil trh sol...
OpenAI překonává SpaceX jako nejhodnotnější startup světa
02.10.2025 10:26
OpenAI překonává SpaceX jako nejhodnotnější startup světa
OpenAI, tvůrce ChatGPT, se po sekundárním prodeji akcií za 6,6 miliard...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.10.2025
17:02Americká ekonomika ne tak daleko potenciálu, ale bez investic blízko recesi
16:31Wall Street dál roste, ale Evropa jí dnes utíká  
16:20Odbyt Tesly výrazně překonal odhady, Evropa zůstává slabým místem
15:01Po silném září přichází nové sázky. JPMorgan favorizuje tyto čtyři akcie
14:39Buffet si zapsal největší úlovek od roku 2022, za petrochemický byznys Occidentalu zaplatí 10 miliard
13:23Křetínský už nesní o ocelářském spojení s Thyssenkruppem. Svůj podíl prodá
13:22SAB Finance a.s.: Oznámení o výplatě podílu na zisku
12:00VOLBY 2025: Jak se jednotlivé strany a hnutí staví k daním, euru či ČEZ?
11:49EPH Financing CZ, a.s.: Pololetní zpráva za první pololetí roku 2025
11:34Microsoft mění strukturu: Nadella se soustředí na technologie, Althoff povede byznys
11:12Wall Street na nových maximech, Evropa následuje  
10:26OpenAI překonává SpaceX jako nejhodnotnější startup světa
9:55Stažení z politiky se vyplácí, Musk jako první překonal hranici půl bilionu dolarů
9:00J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Oznámení o výši primárního úpisu
8:54Rozbřesk: Vyšší inflace v eurozóně není pro ECB hrozbou
8:46ANO raději preferuje koalici s Motoristy, Colt CZ mění vedení a OpenAI nejhodnotnějším startupem světa  
6:06Moody's: 10 % domácností generuje v USA více než polovinu spotřeby, firmy nepřijímají nové zaměstnance
0:00TEST - embedy volby
01.10.2025
22:02Akcie rostly díky technologiím a zdravotnictví, dluhopisy posílily po slabých datech z trhu práce  
17:03Tomáš Vlk: ISM se zlepšuje i přes stížnosti firem, zato ADP naznačilo další zhoršení trhu práce  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Průmyslové objednávky, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět